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    У Києві посеред вулиці невідомий погрожував чоловіку пістолетом (фото, відео)

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    Поліцейські швидко знайшли озброєного чоловіка - У Києві посеред вулиці невідомий погрожував чоловіку пістолетом (фото, відео)
    Поліцейські швидко знайшли озброєного чоловіка
    Фото: Інформатор

    Під час конфлікту між чоловіками один став погрожувати зброєю

    У ніч на суботу, 1 лютого, на проспекті Академіка Палладіна в Києві між двома перехожими стався конфлікт. Однак, коли слова закінчилися, в хід пішли погрози за допомогою зброї.

    Все сталося близько 22:30 на перехресті проспекту Академіка Палладіна та бульвару Вернадського. Про це повідомляє Інформатор.

    Попередньо поліцейські встановили, що між двома чоловіками стався конфлікт. Коли один з них дістав пістолет і відправив патрон в патронник, то конфлікт різко завершився і всі розійшлися. Однак очевидці повідомили про інцидент на лінію «102».

    Чоловіка, у якого був пістолет, знайшли вже через кілька хвилин. Коли його зупинили патрульні, то зброя вивалилася на землю з-під одягу. Затриманий перебував у стані алкогольного сп'яніння і пояснити, що сталося, не міг.

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    У Києві посеред вулиці невідомий погрожував чоловіку пістолетом (фото, відео)
    У Києві посеред вулиці невідомий погрожував чоловіку пістолетом (фото, відео)
    У Києві посеред вулиці невідомий погрожував чоловіку пістолетом (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Попередньо, пістолет травматичний і призначений для стрільби гумовими кулями. Однак при собі, у затриманого, дозволу на зброю не було. Чоловік стверджував, що він є вдома.

    Решту подробиць події з'ясовуватимуть правоохоронці.

    Нагадаємо, днями у Києві було затримано бойовика «ДНР», який стріляв у поліцейських.

    Національна поліція України Київ зброя чоловік
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