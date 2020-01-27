У столиці правоохоронці затримали бойовика «ДНР», який стріляв у поліцейських (фото, відео)



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Правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць столиці Фото: Нацполіція

Нападник вистрелив у груди поліцейському

У ніч на 25 січня у Деснянському районі Києва поблизу одного із закладів відпочинку сталася стрілянина. В результаті раптово виниклого конфлікту вогнепальне поранення отримав дільничний офіцер поліції. Стрільцем виявився командир розвідки незаконного збройного формування «Оплот».

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

«Вночі на спецлінію «102» до Деснянського управління столичної поліції надійшло повідомлення про стрілянину, в результаті якої поранено чоловіка. На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група поліції та керівництво ГУНП у місті Києві. Було встановлено, що вогнепальне поранення отримав 25-річний дільничний офіцер поліції Деснянського УП. На місце події прибули працівники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та Управління розкриття злочинів, вчинених відносно поліцейських ДВБ НПУ», - йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що в ніч на 25 січня в одному із закладів відпочинку міста поза службою, у цивільному одязі, без зброї перебували дільничні офіцери поліції. До них підійшов невідомий та почав провокувати конфлікт, нецензурно лаючись, а потім запропонував продовжити з’ясовувати стосунки на вулиці. На відео з камери спостереження видно чоловіка, який, очікуючи на своїх опонентів, зарядив зброю.

Конфлікт зловмисник продовжив лайкою, а потім дістав з кишені пістолет, направив його на одного з офіцерів поліції та здійснив постріл. Однак сталася осічка. Тоді нападник вистрелив у груди другому поліцейському. У момент, коли дільничний офіцер нахилився над пораненим колегою, стрілець приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок. Але і цього разу зброя дала збій. Зловмисник покинув місце події.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно з іншими оперативними підрозділами поліції встановили свідків події та зібрали відео з камер спостереження. Особу стрільця швидко встановили. Ним виявився 36-річний раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини уродженець Донецької області. Відповідно до інформації на сайті «Миротворець» чоловік проходив службу у незаконних збройних формуваннях так званої ДНР, є командиром розвідки підрозділу «Оплот», брав участь у боях під Дебальцево та Іловайськом.

Вже за кілька годин правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць столиці. За місцем його проживання виявлено і вилучено куртку, в яку він був одягнений на момент злочину, та мобільний телефон.

Слідчі Деснянського управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Києва оголосили чоловікові підозру за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його затримано в порядку ст.208 КПК України.

Поранений офіцер поліції наразі прооперований, знаходиться під наглядом лікарів. Стан правоохоронця задовільний.