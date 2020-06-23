Нова мапа Київщини: облрада просить зберегти чотири райони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Центральна влада хоче утворити 6 районів Київщини

На Київщині не підтримують позицію Кабміна про створення шести районів області

Київська обласна рада підтримала звернення депутатів до Верховної Ради України щодо збереження Бородянського, Броварського, Васильківського та Вишгородського районів.

Про це повідомляє пресслужба облради.

Як відомо, у рамках реформи децентралізації Кабінет міністрів України запропонував створити на Київщині шість районів. Таку позицію розділяють далеко не всі територіальні громади області. Цю тему 22 червня обговорювали депутати обласної ради під час пленарного засідання 35 сесії.

Зокрема, було запропоновано зберегти Васильківський район, аргументуючи це розвинутою інфраструктурою, кількістю населення та іншими показниками, що входять до критеріїв створення нових районних центрів, визначених Міністерством розвитку громад і територій України.

Депутати обласної ради Андрій Пещерін та Галина Єрко запропонували зберегти Бородянський та Вишгородський райони, а Роман Сімутін виступив зі зверненням за збереження Броварського району.

Нагадаємо, 12 червня на позачерговому засіданні уряд підтримав проєкт постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів в усіх областях України, а також проект постанови щодо утворення та ліквідації районів в АР Крим. Так, передбачається у Київській області ліквідувати 25 районів і утворити 6: Білоцерківський, Бориспільський, Бучанський, Обухівський, Переяславський, Фастівський.

Як повідомляв «Главком», не всім до вподоби такий поділ. Найбільшого скандалу набуло створення Бучанського району замість Ірпінського.

Раніше уряд остаточно затвердив нову конфігурацію громад Київської області. Загалом в Київській області сформовано 69 територіальних громад.

Понад 200 представників місцевої влади України 16 червня оприлюднили спільну публічну заяву, в якій вони закликають народних депутатів України не голосувати за будь-які закони та постанови щодо реорганізації районів та оголошення виборів до райрад до моменту, доки не завершаться консультації щодо кінцевого бачення децентралізації.

Читайте також: