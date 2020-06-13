Який вигляд матиме нова карта України після укрупнення районів (графіка)

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Уряд затвердив список 129 районів – замість нинішніх 490

Районів стане вчетверо менше

У п’ятницю, 12 червня, під час позачергового засідання уряд перекроїв мапу України: затвердив список 129 районів – замість нинішніх 490. Отже, районів стане вчетверо менше. У свою чергу кожен район буде поділений на об’єднані територіальні громади (ОТГ).

Про це йдеться у матеріал «Главкома».

Поділ на ОТГ був добровільним – принаймні, спочатку (треба визнати, що значна кількість населених пунктів таки сформували нові громади самі, без участі уряду). На райони ж країну перекроювали нардепи та урядовці.

«Фактично нинішній районний поділ був проведений ще за СРСР у першій половині минулого століття. Це не відповідає багатьом сучасним стандартам, тому потрібно впорядкувати. Зараз є райони, де проживає 5 тис. осіб, і є райони, де проживає понад 180 тис. осіб. Є великі перекоси в субвенціях, дотаціях, здатності цих районів», – пояснив на початку засідання прем’єр Денис Шмигаль.

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Децентралізація, як відомо, була фішкою уряду Гройсмана. «Слуги» ж підхопили ініціативу. І от на сайті Ради у кінці грудня минулого року з’явився законопроєкт 2653 «Про місцеве самоврядування в Україні» авторства низки нардепів, яких очолив «Слуга народу» Віталій Безгін. «Реформа продовжує рухатися у дорожній карті 2014-го року», - зазначив парламентар у коментарі «Главкому».

За його словами, законопроєкт 2653, серед іншого, зобов’язав уряд подати до Ради акт поділу на райони. «Це зроблено для того, щоб ми отримали новий адміністративно-територіальний устрій до місцевих виборів, і щоб вже 2021 року країна у абсолютно новій конфігурації працювала на розвиток спроможного місцевого самоврядування», – пояснив Безгін.