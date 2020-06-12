Уряд затвердив поділ Київщини на шість районів (карта)



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Територіальний поділ Київщини зазнає суттєвих змін

25 районів Київської області будуть ліквідовані

У п'ятницю, 12 червня, на позачерговому засіданні уряд підтримав проєкт постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів в усіх областях України, а також проект постанови щодо утворення та ліквідації районів в АР Крим.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Так, передбачається у Київській області ліквідувати 25 районів і утворити 6:

Білоцерківський,

Бориспільський,

Бучанський,

Обухівський,

Переяславський,

Фастівський.

«Схвалення цих постанов парламентом забезпечить відповідність системи адмінтерустрою районного рівня України сучасним вимогам та європейським стандартам. Це в свою чергу сприятиме визначенню обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів виконавчої влади та відповідних органів місцевого самоврядування», – зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Як повідомляв «Главком», пропозиція Київської обласної державної адміністрації щодо районування області була схвалена на рівні міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова в рамках робочого засідання тиждень тому. Згідно з нею на Київщині замість 25 районів залишається 6.

Не всі до вподоби такий поділ. Найбільшого скандалу набуло створення Бучанського району замість Ірпінського.

Раніше уряд остаточно затвердив нову конфігурацію громад Київської області. Загалом в Київській області сформовано 69 територіальних громад.

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