  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Нові шкільні автобуси отримали 23 громади Київщини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шкільні автобуси передали громадам 10 грудня - Нові шкільні автобуси отримали 23 громади Київщини
    Шкільні автобуси передали громадам 10 грудня
    фото: Київська ОДА

    За два роки Київська область отримала 60 нових шкільних автобусів

    Одразу 23 громади Київської області отримали нові шкільні автобуси. Два автобуси облаштовані спеціальними місцями для дітей з особливими потребами. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    Передача ключів представникам громад та освітніх закладів відбулась сьогодні, 10 грудня, в Боярці на базі ліцею «Гармонія». У події взяли участь голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, народні депутати, а також голова Боярської міської громади Олександр Зарубін.

    «Кількість дітей, які потребують регулярного підвезення, у нас із кожним роком зростає. Наприклад, тільки цьогоріч у зв’язку зі створенням громад і відкриттям нових опорних шкіл маємо ще понад 5 тисяч учнів, яких маємо забезпечити транспортом. А всього в нас таких понад 26 тисяч школярів», – розповів Володін.

    Очільник Київщини повідомив, що за два роки область отримала 60 нових автобусів. Їх спрямовують у ті громади, які потребують цього найгостріше через завантаженість маршрутів.

    Цього разу автобуси отримали:

    1. Білоцерківська міська територіальна громада;
    2. Ржищівська міська територіальна громада;
    3. Циблівська сільська територіальна громада;
    4. Обухівська міська територіальна громада;
    5. Богуславська міська територіальна громада;
    6. Білогородська сільська територіальна громада;
    7. Зазимська сільська територіальна громада;
    8. Феодосіївська сільська територіальна громада;
    9. Яготинська міська територіальна громада;
    10. Володарська селищна територіальна громада;
    11. Боярська міська територіальна громада;
    12. Згурівська селищна територіальна громада;
    13. Сквирська міська територіальна громада;
    14. Кагарлицька міська територіальна громада;
    15. Іванківська селищна територіальна громада;
    16. Димерська селищна територіальна громада;
    17. Переяславська міська територіальна громада;
    18. Макарівська селищна територіальна громада;
    19. Калинівська селищна територіальна громада Фастівського району;
    20. Золочівська сільська територіальна громада;
    21. Васильківська міська територіальна громада;
    22. Березанська міська територіальна громада;
    23. Бучанська міська територіальна громада.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Нові шкільні автобуси отримали 23 громади Київщини
    Нові шкільні автобуси отримали 23 громади Київщини
    фото: Київська ОДА

    Надалі роботу над розширенням шкільного автопарку обов’язково будуть продовжувати, зазначив Володін.

    Як повідомлялося, уряд цього року планував виділити 450 млн грн для закупівлі шкільних автобусів.

    Читайте також: Шкільні канікули 2021-2022: графік відпочинку учнів
    Теги: діти школа Київщина транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нові шкільні автобуси отримали 23 громади Київщини