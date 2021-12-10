Нові шкільні автобуси отримали 23 громади Київщини

За два роки Київська область отримала 60 нових шкільних автобусів

Одразу 23 громади Київської області отримали нові шкільні автобуси. Два автобуси облаштовані спеціальними місцями для дітей з особливими потребами. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Передача ключів представникам громад та освітніх закладів відбулась сьогодні, 10 грудня, в Боярці на базі ліцею «Гармонія». У події взяли участь голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, народні депутати, а також голова Боярської міської громади Олександр Зарубін.

«Кількість дітей, які потребують регулярного підвезення, у нас із кожним роком зростає. Наприклад, тільки цьогоріч у зв’язку зі створенням громад і відкриттям нових опорних шкіл маємо ще понад 5 тисяч учнів, яких маємо забезпечити транспортом. А всього в нас таких понад 26 тисяч школярів», – розповів Володін.

Очільник Київщини повідомив, що за два роки область отримала 60 нових автобусів. Їх спрямовують у ті громади, які потребують цього найгостріше через завантаженість маршрутів.

Цього разу автобуси отримали:

Білоцерківська міська територіальна громада; Ржищівська міська територіальна громада; Циблівська сільська територіальна громада; Обухівська міська територіальна громада; Богуславська міська територіальна громада; Білогородська сільська територіальна громада; Зазимська сільська територіальна громада; Феодосіївська сільська територіальна громада; Яготинська міська територіальна громада; Володарська селищна територіальна громада; Боярська міська територіальна громада; Згурівська селищна територіальна громада; Сквирська міська територіальна громада; Кагарлицька міська територіальна громада; Іванківська селищна територіальна громада; Димерська селищна територіальна громада; Переяславська міська територіальна громада; Макарівська селищна територіальна громада; Калинівська селищна територіальна громада Фастівського району; Золочівська сільська територіальна громада; Васильківська міська територіальна громада; Березанська міська територіальна громада; Бучанська міська територіальна громада.

Надалі роботу над розширенням шкільного автопарку обов’язково будуть продовжувати, зазначив Володін.

Як повідомлялося, уряд цього року планував виділити 450 млн грн для закупівлі шкільних автобусів.