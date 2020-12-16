Уряд планує наступного року закупити шкільні автобуси на 450 млн грн
У 2020 році на придбання шкільних автобусів Кабмін виділяв 600 млн грн
Кабінет міністрів 16 грудня вирішив виділити 450 млн грн. для закупівлі шкільних автобусів наступного року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Як повідомляло Міністерство освіти і науки, у 2020 році держава спрямувала 600 млн грн на придбання шкільних автобусів, у тому числі – обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами.
За ці кошти 450 закладів загальної середньої освіти отримають 453 автобуси. Ці кошти, разом із коштами на програму «Гідність дитини», ремонт і закупівлю обладнання для їдалень (харчоблоків), обладнання для спеціальних шкіл, було виділено із залишків освітньої субвенції 2019 року.
Для закупівлі шкільних автобусів передбачено співфінансування з місцевих бюджетів:
- не менше 30% повинні були до фінансувати міста обласного значення,
- не менше 10% – райони та ОТГ,
- не менше 5% – села (селища), що мають статус гірських, та населені пункти на лінії зіткнення.
Нагадаємо, на початку вересня заклади освіти Одеської області отримали 12 нових шкільних автобусів.
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