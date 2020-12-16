Уряд планує наступного року закупити шкільні автобуси на 450 млн грн

В Україні цього року 450 шкіл мали отримати 453 автобуси

У 2020 році на придбання шкільних автобусів Кабмін виділяв 600 млн грн

Кабінет міністрів 16 грудня вирішив виділити 450 млн грн. для закупівлі шкільних автобусів наступного року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Як повідомляло Міністерство освіти і науки, у 2020 році держава спрямувала 600 млн грн на придбання шкільних автобусів, у тому числі – обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами.

За ці кошти 450 закладів загальної середньої освіти отримають 453 автобуси. Ці кошти, разом із коштами на програму «Гідність дитини», ремонт і закупівлю обладнання для їдалень (харчоблоків), обладнання для спеціальних шкіл, було виділено із залишків освітньої субвенції 2019 року.

Для закупівлі шкільних автобусів передбачено співфінансування з місцевих бюджетів:

не менше 30% повинні були до фінансувати міста обласного значення,

не менше 10% – райони та ОТГ,

не менше 5% – села (селища), що мають статус гірських, та населені пункти на лінії зіткнення.

Нагадаємо, на початку вересня заклади освіти Одеської області отримали 12 нових шкільних автобусів.