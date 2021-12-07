Зимові канікули у столичних школярів: оприлюднено графік

Зараз всі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі

Зимові канікули для столичних школярів почнуться 25 грудня і триватимуть до 9 січня включно. Про це повідомив депутат Київської міської ради, заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

«Причин для переносу часу початку канікул немає. Завдяки ефективним протиепідемічним заходам в столиці вдалось зупинити зростання захворюваності на Covid-19 і вийти з червоної зони епідемічної небезпеки. Зараз всі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі, а наші служби проводять постійний моніторинг закладів середньої освіти, контролюючи динаміку захворювання», – заявив Мондриївський.

Посадовець зазначив, що фахівці наполегливо рекомендують максимально вакцинувати населення для більш безпечного перебігу хвороби та збереження життя.

«Київ – лідер з вакцинації в Україні. Зараз вже зроблено майже 3,2 млн вакцинацій, де повністю вакциновано 1,58 млн киян, а серед представників освітньої галузі ця цифра вже майже 97%. Вакцинація, як показує практика, полегшує перебіг хвороби та рятує життя. Як зазначають представники центральної влади, якщо в країні буде досягнуто рівень вакцинації двома дозами 70 відсотків дорослого населення можна буде скасовувати карантинні обмеження», – наголосив Мондриївський.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.