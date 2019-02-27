У Вишгороді вже мріють отримувати 30 млн грн після переїзду обладміністрації



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Вишгородська міська рада

Приміщення на березі Київського моря, куди планувала переїхати адміністрація столичного регіону, передано владі Київщини

Вишгородська міськрада не залишає надій на переїзд губернатора і адміністрації Київської облдержадміністрації в місто. Нове сусідство дозволить збільшити надходження до міського бюджету від виплачуваних КОДА податків.

Про це в інтерв'ю KV розповів голова Вишгородської міськради Олексій Момот.

«Якщо до нас переїде більшість управлінь області, буде простіше налагоджувати спілкування. Вони будуть платити тут податки, а це більше 30 мільйонів в бюджет міста тільки з одного управління. Тому сподіваюся, що новий губернатор не зупинить процес переїзду КОДА в Вишгород», - сказав він.

Також мер Вишгорода зазначив, що їм все-таки вдалося відстояти будівлю інституту і припинити спроби бізнесменів обладнати його під житловий будинок.

«Нам вдалося зберегти будівлю інституту, як державну, але поки вона без опалення і електрики. Для використання зовсім непридатна», - додав він.

Нагадаємо, приміщення на березі Київського моря, куди планувала переїхати адміністрація столичного регіону, виведено зі сфери управління Фонду держмайна і передано владі Київщини. Втім, пакувати валізи поки рано. Новонабутий об'єкт потребує ремонту, а це справа нешвидка.