У Вишгороді вже мріють отримувати 30 млн грн після переїзду обладміністрації
-
Розсилка
Приміщення на березі Київського моря, куди планувала переїхати адміністрація столичного регіону, передано владі Київщини
Вишгородська міськрада не залишає надій на переїзд губернатора і адміністрації Київської облдержадміністрації в місто. Нове сусідство дозволить збільшити надходження до міського бюджету від виплачуваних КОДА податків.
Про це в інтерв'ю KV розповів голова Вишгородської міськради Олексій Момот.
«Якщо до нас переїде більшість управлінь області, буде простіше налагоджувати спілкування. Вони будуть платити тут податки, а це більше 30 мільйонів в бюджет міста тільки з одного управління. Тому сподіваюся, що новий губернатор не зупинить процес переїзду КОДА в Вишгород», - сказав він.
Також мер Вишгорода зазначив, що їм все-таки вдалося відстояти будівлю інституту і припинити спроби бізнесменів обладнати його під житловий будинок.
«Нам вдалося зберегти будівлю інституту, як державну, але поки вона без опалення і електрики. Для використання зовсім непридатна», - додав він.
Нагадаємо, приміщення на березі Київського моря, куди планувала переїхати адміністрація столичного регіону, виведено зі сфери управління Фонду держмайна і передано владі Київщини. Втім, пакувати валізи поки рано. Новонабутий об'єкт потребує ремонту, а це справа нешвидка.