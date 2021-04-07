Меморандум про добудову обʼєктів «Аркади» підписано – Кличко

Для виконання умов меморандуму вже створена «Дирекція з питань добудови ЖК»

Всі зацікавлені сторони підписали узгоджений текст меморандуму про добудову та передачу квартир інвесторам ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах». Про цеКиївський міський голова Віталій Кличко заявив на онлайн-брифінгу, що відбувся в Національному банку України.

Серед підписантів Меморандуму, крім голови Київської міської державної адміністрації, – керівники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства розвитку громад та територій України, Служби безпеки України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, «ПАТ ДТЕК Київські електромережі», Центру захисту киян, ТОВ «Столиця груп», представники інвесторів.

«Як ми і обіцяли, ми розробили і пропонуємо реальний алгоритм завершення будівництва об’єктів «Аркади». Він викладений у цьому Меморандумі, який ми підписали. Документ разом розробляли всі зацікавлені сторони. Це – наша «дорожня карта», реалізація якої дозволить людям нарешті отримати своє житло», – зазначив мер Києва.

Він нагадав, що цьому передували численні зустрічі з керівництвом правоохоронних органів та Нацбанку, щоб вони відреагували і долучилися до розв’язання ситуації з будівництвом та з банком «Аркада». Місто три роки перебувало в діалозі з інвесторами і з керівництвом «Аркади». Та намагалося у правовому полі врегулювати проблеми, що виникли на об’єктах будівництва.

«Але всім відомо, що керівництво банку ошукало інвесторів. І ошукало місто. Бо не виконало взятих на себе зобов’язань. Забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн, а люди своїх квартир так і не отримали. Отже, згідно Меморандуму, добудовувати комплекси «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах» буде ТОВ «Столиця груп», – повідомив Віталій Кличко.

Згідно Меморандуму, фінансуватися добудова буде за рахунок надходжень від дебіторської заборгованості фондів фінансування будівництва групи компаній «Аркада». Та коштів, які є на рахунках «Аркади». А також – за рахунок продажу не реалізованих квартир та нежитлових приміщень комплексів.

Також участь у фінансуванні візьмуть інвестори, які купували нерухомість у розстрочку і не встигли ще виплатити повну вартість житла.

Зокрема, фінансування відбудеться і за кошти, що вдасться залучити з Держбюджету, за рахунок державного фінансування, кредитів, у тому числі, під державні гарантії.

Контролюватиме виконання цього Меморандуму «Дирекція з питань добудови ЖК», що вже створена.

«Я дякую всім сторонам, що працювали над Меморандумом, аби ми всі разом змогли розв’язати цю велику проблему і допомогти людям», – наголосив Віталій Кличко.

Сторони наголосили, що ситуація з банком «Аркада» – не поодинока і свідчить про законодавчу неврегульованість у сфері будівництва в Україні. І це, зокрема, стало поштовхом для законодавчих ініціатив відповідальними органами влади у співпраці з парламентом.

Раніше повідомлялося, що земельні ділянки банку «Аркада», розташовані в селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області виставлені на продаж Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.