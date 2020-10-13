Вкладникам ліквідованого банку «Аркада» виплатили понад 100 млн гривень



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Відшкодування здійснюється через відділення банків-агентів

Фонд гарантування вкладів погасив 38,9% своїх зобов’язань перед вкладниками фінустанови

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) станом на 12 жовтня виплатив вкладникам ліквідованого банку «Аркада» понад 100 млн грн в межах гарантованої суми (200 тис. грн).

Про це повідомляється на сайті фонду.

Таким чином, фонд погасив 38,9% своїх зобов’язань перед вкладниками фінустанови. Загальна сума його зобов’язань перед 4,6 тис. вкладниками банку «Аркада» становить 257 млн грн.

Уточнюється, що за минулий тиждень Фонд здійснив близько 600 виплат на 50 млн грн.

Для отримання коштів вкладники можуть звернутися з документом, що посвідчує особу, та ідентифікаційним номером в «Ощадбанк», «Приватбанк», «Укргазбанк», «Кредобанк», «Правекс Банк», «Альфа Банк», «Пумб», «ТАСкомбанк», «Ідея Банк», банк «Південний» або в «Універсал банк».

Раніше Фонд гарантування вкладів фізосіб увів в банк «Аркада» тимчасову адміністрацію строком на місяць - до 26 вересня. Це сталося після того, як НБУ визнав банк неплатоспроможним у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня.

Фонд оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку банку «Аркада».

На початку вересня суд взяв під варту президента банку «Аркада».

3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

З 11 вересня Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ «Аркада».

«Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.