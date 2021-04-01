Обдурені інвестори «Аркади» анонсували мегамітинг
Учасники акції хочуть спонукати вище керівництво держави публічно підписати Меморандуму про взаємодію і співпрацю
2 квітня інвестори банку «Аркада» вкотре проведуть мегамітинг в урядовому кварталі з перекриттям руху. Про це повідомляється на сторінці у Facebook усіх інвесторів нерухомості, які скористалися послугами банку «Аркада».
«Скоро сягає рік масштабного протесту інвесторів банку «Аркада». Наш протест триває в наметовому містечку в центрі столиці більше ніж 310 діб. Ми регулярно проводимо мегамітинги, щоб звернути увагу посадовців на зупинене у 2018 році будівництво квартир трьох ЖК: «Еврика», «Патріотика», «Патріотика на озерах». На сьогодні будівництво не відновлено і ми продовжуємо чути лише обіцянки. Тому ми змушені вийти на черговий масштабний мітинг», – йдеться в повідомленні активістів.
Протестувальники вибачились наперед перед киянами за незручності і сподіваються на розуміння. «Ми просимо киян з розумінням поставитись до наших дії і перепрошуємо за тимчасові незручності. Але іншого способу захистити свої права у нас просто немає».
Учасники акції також озвучили свої цілі та вимоги. Вони хочуть спонукати вище керівництво держави публічно підписати Меморандуму про взаємодію і співпрацю при відновленні та завершенні будівництва житлових комплексів та нежитлових приміщень, що споруджувались АТ АКБ «Аркада». А також просять виділення державної фінансової підтримки для пришвидшення темпів добудови всіх трьох ЖК: «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».
Тим часом, земельні ділянки банку «Аркада», розташовані в селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області виставлені на продаж Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Безстрокова акція протесту об'єднання інвесторів банку «Аркада» розпочалася 29 травня 2020 року. Тоді багатотисячним маршем мітингувальники прийшли під офіс «Аркади», КМДА, НБУ та Офіс Президента з вимогою відновити будівництво 40 будинків, що заморожене з 2018 року.
Інвестори встановили намети під центральним офісом банку «Аркада» на вулиці Ольгінській. Вже 17 червня, під час третього масштабного мітингу вони облаштувати наметове містечко і під будівлею КМДА. Це наметове містечко працює і досі.