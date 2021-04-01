Обдурені інвестори «Аркади» анонсували мегамітинг

Учасники акції хочуть спонукати вище керівництво держави публічно підписати Меморандуму про взаємодію і співпрацю

2 квітня інвестори банку «Аркада» вкотре проведуть мегамітинг в урядовому кварталі з перекриттям руху. Про це повідомляється на сторінці у Facebook усіх інвесторів нерухомості, які скористалися послугами банку «Аркада».

«Скоро сягає рік масштабного протесту інвесторів банку «Аркада». Наш протест триває в наметовому містечку в центрі столиці більше ніж 310 діб. Ми регулярно проводимо мегамітинги, щоб звернути увагу посадовців на зупинене у 2018 році будівництво квартир трьох ЖК: «Еврика», «Патріотика», «Патріотика на озерах». На сьогодні будівництво не відновлено і ми продовжуємо чути лише обіцянки. Тому ми змушені вийти на черговий масштабний мітинг», – йдеться в повідомленні активістів.

Протестувальники вибачились наперед перед киянами за незручності і сподіваються на розуміння. «Ми просимо киян з розумінням поставитись до наших дії і перепрошуємо за тимчасові незручності. Але іншого способу захистити свої права у нас просто немає».

Учасники акції також озвучили свої цілі та вимоги. Вони хочуть спонукати вище керівництво держави публічно підписати Меморандуму про взаємодію і співпрацю при відновленні та завершенні будівництва житлових комплексів та нежитлових приміщень, що споруджувались АТ АКБ «Аркада». А також просять виділення державної фінансової підтримки для пришвидшення темпів добудови всіх трьох ЖК: «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».

Тим часом, земельні ділянки банку «Аркада», розташовані в селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області виставлені на продаж Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.