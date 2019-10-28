Обстріл автівки після ДТП під Києвом: затримано організатора та виконавців замовного вбивства



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Під час обшку у виконавця правоохоронці виявили пістолет «ТТ» з магазином, 60 набоїв різного калібру, глушник та три запасні стволи Фото: Нацполіція

Виконавцем замовного вбивства є громадянин Росії

Працівники кримінальної поліції Київщини спільно з колегами Броварського відділу поліції, спецпризначенцями провели успішну спецоперацію та затримали організатора замовного вбивства, виконавця-іноземця та його помічника.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, у селі Княжичі невідомі особи здійснили постріли у водія легковика, після чого «стрілки» зникли у невідомому напрямку на іншому транспортному засобі. Передувала цьому ДТП.

Встановлено, що зловмисники, які чекали на свою жертву у засідці, здійснили близько 9 прицільних пострілів з пістолету «ТТ».

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) та за п. 1.ч. 2. ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали організатора та двох учасників нападу у порядку ст. 208 КПК України. Чоловіки після скоєння злочину за розробленим планом організатора роз’їхались по різних містах країни – Вінниця, Київ та Кривий Ріг. Там вони намагались заховатися від правосуддя.

Замовником та організатором замовного вбивства виявився 38-річний житель Києва, приватний підприємець. Як з’ясувалось, мотивом злочину стали неприязні особисті стосунки з потерпілим.

Виконавець - 41-річний іноземець, який за грошову винагороду мав набір позбавити життя людини. Громадянин іншої держави тимчасово мешкав на території Вишгородського району, де під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили та вилучили пістолет «ТТ» з магазином, 60 набоїв різного калібру, глушник та три запасні стволи. Про його затримання повідомлено посольство Російської Федерації та консульський відділ МЗС.

Співучасник - 34-річний житель міста Кривий Ріг, який добровільно погодився взяти участь у вбивстві. Так, під час проведення слідчий дій на місці злочину, працівники поліції у схованці знайшли та вилучили набої та обріз мисливської рушниці, з якого повинен був стріляти «помічник» основного стрілка.

Поліцейські Київщини також встановили, що затримані причетні до підпалу автівки потерпілого, що стався у столиці. У подальшому кримінальне провадження щодо умисного знищення майна буде направлено до Слідчого управління столичної області для об’єктивного та всебічного розслідування усіх злочинів, скоєних затриманими чоловіками.

Організатору злочину повідомлено про підозру у замаху на навмисне вбивство та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 діб без права застави.

Наразі триває досудове розслідування, фігуранти співпрацюють зі слідством та надають правдиві покази.