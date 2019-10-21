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    На Київщині невідомі обстріляли автомобіль

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    <p>Автомобіль, що рухався назустріч, скоїв зіткнення з легковиком потерпілого, і невідомі відкрили вогонь</p> - На Київщині невідомі обстріляли автомобіль

    Автомобіль, що рухався назустріч, скоїв зіткнення з легковиком потерпілого, і невідомі відкрили вогонь

    Фото: Поліція Київської області

    Пораненого водія госпіталізували у лікарню

    На Київщині правоохоронці розшукують зловмисників, які вчинили стрілянину у селі Княжичі Броварського району.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

    «Зловмисники здійснили постріли у водія легковика, після чого зникли у невідомому напрямку на іншому транспортному засобі. Передувала цьому інциденту ДТП. Автомобіль, що рухався назустріч, скоїв зіткнення з легковиком потерпілого, і невідомі відкрили вогонь», - заявили в поліції.

    Пораненого водія госпіталізували у лікарню.

    На місці інциденту працюють керівництво Головного управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції та криміналістична лабораторія.

    З метою затримання озброєних зловмисників на території Київщини введено поліцейську спеціальну операцію «Сирена».

    Нагадаємо, 17 жовтня у Дніпрі четверо невідомих обстріляли автомобіль «Мерседес», в результаті чого загинув водій.

    За даними ЗМІ, загиблий водій Mercedes - житель Дніпра Армен Багдасарян, який мав зустріч у ресторані. Начебто, під час або після неї стався конфлікт, Багдасарян намагався втекти, однак за ним влаштували переслідування.

    За вчинення вбивства  27-річного чоловіка, яке сталося 17 жовтня на Заводській Набережній в Дніпрі, поліція затримала 30-річного підозрюваного.

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