На Київщині чоловік гранатою намагався підірвати односельця



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Фото відділу комунікації поліції Київської області

Нападник наразі перебуває у спецпалаті медичного закладу

У селі Требухів на Київщині чоловік хотів позбавити свого односельця життя, підірвавши гранату. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

«У селі Требухів Броварського району літній чоловік, підірвавши гранату хотів позбавити життя свого односельця», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що чоловік 1959-го року народження, будучи на підпитку, уночі намагався проникнути до будинку свого знайомого.

«Утім, господар миттєво зреагував та просто виштовхнув підривника на вулицю. Це і врятувало життя його родині. Граната вибухнула вже на подвір’ї», – йдеться в повідомленні.

Люди лишилися живими. 39-річного потерпілого із осколковими пораненнями доставлено до Центральної районної лікарні. Сам нападник також наразі перебуває у спецпалаті медичного закладу.

«При огляді місця події у якості речових доказів було вилучено залишки від гранати схожої на РГД-5. Провівши невідкладний обшук у будинку самого підривника, правоохоронці знайшли там запал іще від однієї гранати», – йдеться в повідомленні.

Зловмисник затриманий за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ та за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Нагадаємо, 25 жовтня у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина.