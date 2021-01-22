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    Обвал стелі в переході на Майдані: що відбувається на місці аварії (фото)

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    Комунальники розбирають конструкції, що обвалилися - Обвал стелі в переході на Майдані: що відбувається на місці аварії (фото)
    Комунальники розбирають конструкції, що обвалилися
    Фото: Великий Київ

    На місці обвалу працює ремонтна бригада

    У підземному переході під Майданом Незалежності, де сьогодні обвалилась частина конструкції стеля, тривають роботи.

    Наразі вхід обгородили та закрили.

    На місці працює ремонтна бригада, повідомляє «Великий Київ».

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    Обвал стелі в переході на Майдані: що відбувається на місці аварії (фото)
    Обвал стелі в переході на Майдані: що відбувається на місці аварії (фото)
    Обвал стелі в переході на Майдані: що відбувається на місці аварії (фото)
    Обвал стелі в переході на Майдані: що відбувається на місці аварії (фото)
    Обвал стелі в переході на Майдані: що відбувається на місці аварії (фото)

    Як повідомлялося, постраждалих внаслідок падіння конструкції стелі немає.

    Причини інциденту з’ясовуються. На місці працюють представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва».

    Наразі один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито.

    Дивіться відео з місця події.

    Теги: Київ ремонт аварія
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