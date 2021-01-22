Обвал стелі в переході на Майдані: що відбувається на місці аварії (фото)

На місці обвалу працює ремонтна бригада

У підземному переході під Майданом Незалежності, де сьогодні обвалилась частина конструкції стеля, тривають роботи.

Наразі вхід обгородили та закрили.

На місці працює ремонтна бригада, повідомляє «Великий Київ».

Як повідомлялося, постраждалих внаслідок падіння конструкції стелі немає.

Причини інциденту з’ясовуються. На місці працюють представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва».

Наразі один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито.

Дивіться відео з місця події.