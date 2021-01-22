Обвал стелі в переході на Майдані: з’явилося відео з місця події

Вхід у підземний перехід на Майдані Незалежності закрито

У підземному переході на Майдані Незалежності, де сьогодні поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції, працюють комунальники.

Аварійне місце огороджено обмежувальною стрічкою.

Як повідомлялося, постраждалих внаслідок падіння конструкції стелі немає.

Причини інциденту з’ясовуються. На місці працюють представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва».

Наразі один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито.