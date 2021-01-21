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    Масштабна ДТП у центрі Києва: прорив водопроводу перетворив дорогу на ковзанку (фото, відео)

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    Під час спуску на Хрещатик зіткнулися Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi - Масштабна ДТП у центрі Києва: прорив водопроводу перетворив дорогу на ковзанку (фото, відео)
    Під час спуску на Хрещатик зіткнулися Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi
    Фото: Магнолія-ТВ

    На вулиці Басейній зіштовшнулися шість автомобілів

    У середу, 20 січня, ввечері на вулиці Басейній у центрі Києва сталася масштабна аварія.

    Спочатку зіштовхнулися чотири автівки: Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi. Через кілька хвилин, оминаючи побитий транспорт, військовий ЗІЛ зіткнувся з легковим автомобілем Renault. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Водії першої автопригоди розповіли, що на дорозі утворилася ожеледиця. Спускаючись на вулицю Хрещатик, автівки вже неможливо було зупинити. Автомобілі стали некерованими та один за одним таранили попутні машини.

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    Масштабна ДТП у центрі Києва: прорив водопроводу перетворив дорогу на ковзанку (фото, відео)
    Масштабна ДТП у центрі Києва: прорив водопроводу перетворив дорогу на ковзанку (фото, відео)
    Масштабна ДТП у центрі Києва: прорив водопроводу перетворив дорогу на ковзанку (фото, відео)
    Масштабна ДТП у центрі Києва: прорив водопроводу перетворив дорогу на ковзанку (фото, відео)
    Масштабна ДТП у центрі Києва: прорив водопроводу перетворив дорогу на ковзанку (фото, відео)
    Масштабна ДТП у центрі Києва: прорив водопроводу перетворив дорогу на ковзанку (фото, відео)
    Масштабна ДТП у центрі Києва: прорив водопроводу перетворив дорогу на ковзанку (фото, відео)
    Масштабна ДТП у центрі Києва: прорив водопроводу перетворив дорогу на ковзанку (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Згодом з’ясувалося, що ковзанка на дорозі з’явилася через прорив водопроводу.

    На місце прибули комунальники, які почали ліквідовувати аварійну ситуацію.

    У ДТП обійшлося без травмованих.

    На час ремонтних робіт перекрили рух вулицею Круглоуніверситетською.

    На місці також працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль аварія
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