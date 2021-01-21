Масштабна ДТП у центрі Києва: прорив водопроводу перетворив дорогу на ковзанку (фото, відео)

Під час спуску на Хрещатик зіткнулися Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi

На вулиці Басейній зіштовшнулися шість автомобілів

У середу, 20 січня, ввечері на вулиці Басейній у центрі Києва сталася масштабна аварія.

Спочатку зіштовхнулися чотири автівки: Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi. Через кілька хвилин, оминаючи побитий транспорт, військовий ЗІЛ зіткнувся з легковим автомобілем Renault. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Водії першої автопригоди розповіли, що на дорозі утворилася ожеледиця. Спускаючись на вулицю Хрещатик, автівки вже неможливо було зупинити. Автомобілі стали некерованими та один за одним таранили попутні машини.

Згодом з’ясувалося, що ковзанка на дорозі з’явилася через прорив водопроводу.

На місце прибули комунальники, які почали ліквідовувати аварійну ситуацію.

У ДТП обійшлося без травмованих.

На час ремонтних робіт перекрили рух вулицею Круглоуніверситетською.

На місці також працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини ДТП.