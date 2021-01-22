У підземному переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля (фото)
Один із входів у перехід тимчасово закрито
Сьогодні, 22 січня, в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.
Постраждалих немає.
Причини інциденту з’ясовуються. На місці працюють представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва».
Наразі один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито.