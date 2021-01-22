У підземному переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля (фото)

Конструкції рухнули поблизу одного з виходів із підземного переходу

Один із входів у перехід тимчасово закрито

Сьогодні, 22 січня, в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

Постраждалих немає.

У переході обвалились конструкції стелі. Фото: Киев Сейчас, Telegram

Причини інциденту з’ясовуються. На місці працюють представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва».

Наразі один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито.