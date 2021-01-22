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    У підземному переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля (фото)

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    Конструкції рухнули&nbsp;поблизу одного з виходів із підземного переходу - У підземному переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля (фото)
    Конструкції рухнули поблизу одного з виходів із підземного переходу
    Фото: Киев Сейчас, Telegram

    Один із входів у перехід тимчасово закрито

    Сьогодні, 22 січня, в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Постраждалих немає.

    У переході обвалились конструкції стелі. Фото: Киев Сейчас, Telegram
    У переході обвалились конструкції стелі. Фото: Киев Сейчас, Telegram

    Причини інциденту з’ясовуються. На місці працюють представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва».

    Наразі один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито.

    Теги: Київ аварія КМДА
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