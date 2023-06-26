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Ocean Plaza офіційно перейшла у власність Фонду держмайна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ocean Plaza офіційно перейшла у власність Фонду держмайна
ТРЦ Ocean Plaza є одним з найбільших в Україні
фото ілюстративне

Наступними кроками будуть проведення аудиту та оцінка вартості активу

Фонд держмайна офіційно став власником 66,65% частки в одному з найбільших ТРЦ Києва – Ocean Plaza. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Наступними кроками будуть проведення аудиту та оцінка вартості активу. Після цього Фонд ухвалить рішення щодо цих корпоративних прав.

Фонд держмайна розглядає всі можливі варіанти продажу ТРЦ за ринковою вартістю. Усі виручені від продажу кошти буде спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. м². На даху розташовано пляжний комплекс «City Beach Club». З серпня 2022 перейшла в управління агенції з розшуку та менеджменту активів – АРМА.

Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга[3], через це 25 липня 2022 року центр було закрито. 12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки, ТРЦ був відкритий у жовтні 2022 року.

Знаходиться на площі Либідській поруч із однойменною станцією метро.

Нагадаємо, нещодавно суд виніс остаточне рішення щодо законності націоналізації «Приватбанку».

Теги: Київ бізнес Фонд державного майна

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