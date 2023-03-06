Український співвласник підтримав конфіскацію частки ТРЦ Ocean Plaza у росіян

Російська частка в Ocean Plaza може бути конфіскована

Міністерство юстиції через суд домагається конфіскації частки російських корпоративних прав у ТРЦ Ocean Plaza, яка складають 2/3 (67%). Український власник – девелоперська компанія UDP – заявила про підтримку цього рішення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідний позов до Вищого антикорупційного суду Міністерство юстиції подало 3 березня 2023 року. Це вже 16-й позов щодо конфіскації російських активів в ТРЦ Ocean Plaza, і четвертий – особисто проти російського олігарха Аркадія Ротенберга та його сина, з якими пов’язують київський торгово-розважальний центр. Спроби конфіскації російських активів у ТРЦ за спеціальним механізмом ведуться з кінця травня 2022 року. Тоді було заарештовано дві третини акцій ТРЦ (67%), що належать росіянам, і передані в управління АРМА для подальшого продажу на аукціоні.

Юристи вважають, що судовий процес може бути складним і тривалим, адже для отримання підстав для конфіскації російських активів потрібно довести зв’язок Ротенберга з ТРЦ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як заявляють в Інституті законодавчих ідей, до справи залучено також українського власника ТРЦ – девелоперську компанію UDP, якій належить третина корпоративних прав об’єкту. Компанія братиме участь у судовому розгляді в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. В UDP вже заявили про підтримку рішення про конфіскацію: «Ми повністю підтримуємо позов Міністерства юстиції щодо розгляду питання про конфіскацію чи націоналізацію частки в 66,65% та передачі її до ФДМУ чи іншу уповноважену державою організацію для подальшого управління та продажу на аукціоні», - йдеться у повідомленні компанії.

Як відомо, арешт на майно та корпоративні права Ocean Plaza було накладено навесні 2022 року. Тоді ТРЦ зачинився і не працював 8 місяців. Згодом суд дозволив UDP користуватися приміщеннями для розблокування роботи ТРЦ. Ocean Plaza відкрився лише у листопаді 2022 року.