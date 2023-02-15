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Законність націоналізації «Приватбанку». Верховний Суд виніс остаточне рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Законність націоналізації «Приватбанку». Верховний Суд виніс остаточне рішення
фото ілюстративне

Від справи, яку розглянули сьогодні, залежав подальший розгляд ще понад 40 подібних позовів

Велика палата Верховного суду задовольнила касаційні скарги держави та закрила провадження у справі за позовом колишнього міноритарного акціонера «Приватбанку» Олександра Дубілета. Про це повідомила пресслужба банку.

Це рішення в банку називають історичним.

«Велика палата Верховного суду прийняла історичне рішення у справі за позовом Дубілета, яке робить неможливим поверненнянаціоналізованого у 2016 році  «Приватбанку» його колишнім власникам», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Дубілет намагався добитися визнання недійсними договорів купівлі – продажу «Приватбанку», внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій «Приватбанку» в грудні 2016 року.

Проте рішення Верховного суду підтвердило безапеляційність застосування «антиколомойського» закону №590-ІХ, який прямо забороняє повернення акцій виведених з ринку банків їх колишнім власникам. Відповідно до прикінцевих і перехідних положень закону № 590-ІХ судові провадження в господарських справах за позовом колишнього учасника банку у разі невідповідності обраних позивачем способів захисту вимогам Господарського процесуального кодексу України підлягають закриттю.

Банк заявив, що від цієї справи залежав подальший розгляд ще понад 40 подібних позовів, за допомогою яких колишні власники «Приватбанку» та їхнє оточення намагались оскаржити законність націоналізації.

Нагадаємо, у липні 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду підтвердив законність розпорядження НБУ про перевірку «Приватбанку», внаслідок якої виявили порушення та було ухвалено рішення про націоналізацію фінустанови.

Теги: Приватбанк суд держава

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