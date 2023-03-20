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Суд вирішив долю ТРЦ Ocean Plaza

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд вирішив долю ТРЦ Ocean Plaza
фото ілюстративне

Ocean Plaza переходить у власність України

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати українські активи Аркадія Ротенберга, серед яких торгово-розважальний центр Ocean Plaza. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Майно близького друга Путіна перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна. Ми попереджали, що російські олігархи заплатять за злочини проти України. У гру вступають механізми притягнення росіян до юридичної відповідальності. Маємо нарешті міжнародний ордер на арешт Путіна, судові вироки проти російських олігархів. Далі буде більше. Ми змусимо їх за все заплатити», – йдеться в повідомленні.

Рішення вступить в силу через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку. Проте, за словами Арахамії, шансів на успіх у росіян немає.

ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. м². На даху розташовано пляжний комплекс «City Beach Club». З серпня 2022 перейшла в управління агенції з розшуку та менеджменту активів – АРМА.

Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга[3], через це 25 липня 2022 року центр було закрито. 12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки, ТРЦ був відкритий у жовтні 2022 року.

Знаходиться на площі Либідській поруч із однойменною станцією метро.

Нагадаємо, нещодавно суд виніс остаточне рішення щодо законності націоналізації «Приватбанку».

Теги: Україна росія бізнес

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