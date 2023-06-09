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Уряд приватизує ТРЦ Ocean Plaza

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд приватизує ТРЦ Ocean Plaza
Передані Фонду державного майна активи були конфісковані у російського олігарха Аркадія Ротенберга
фото з відкритих джерел

Всі кошти від продажу будуть направлені у фонд ліквідації наслідків збройної агресії

Кабінет міністрів передав конфісковану у росіян частку ТРЦ Ocean Plaza в управління Фонду державного майна та доручив готувати її до приватизації. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Всі кошти від продажу будуть направлені у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Передані Фонду державного майна активи були конфісковані у російського олігарха Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря Ротенберга та бізнес-партнерів Олександра Скоробагатька та Олександра Пономаренка.

Йдеться про 100% статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», зареєстрованих на кіпрські Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited і Ethoder Investments Limited та 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», які належать ТОВ «Авангард-Віларті».

Інвестиційний союз «Либідь» є безпосереднім власником Ocean Plaza, одного з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва та України.

З лютого до кінця листопада 2022 року він не працював. На цей час корпоративних прав ТОВ «ІС «Либідь», які належали російським власникам, передали під контроль Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).

Решта корпоративних прав ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» належать українським власникам.

Прибутки ТРЦ Ocean Plaza, розташованого у Києві, через ланцюжок компаній раніше йшли в сім'ю російського олігарха Аркадія Ротенберга, повідомляв проєкт Trap Aggressor. Завдяки отриманим коштам, його син придбав у Росії два патронних заводи, які виготовляли озброєння для російського ВПК.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зареєстрував позов щодо конфіскації активів російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів в Україні. Зокрема, планується націоналізувати столичний торговельно-розважальний центр Ocean Plaza.

До слова, 11 червня 2023 року в день Всіх святих у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом Івана Мазепи, відбудеться богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму.

 

Теги: Київ олігархи росіяни

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