Очільник Київщини закликав місцеву владу збільшити кількість громадського транспорту

Василь Володін звернувся до голів районів, об‘єднаних територіальних громад, міст, селищ із закликом спільно протидіяти епідемії

У зв‘язку з критичним збільшенням кількості хворих на коронавірус голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін закликав представників місцевої влади подбати про збільшення одиниць громадського пасажирського транспорту в населених пунктах регіону.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Кількість хворих на коронавірус в Київській області невпинно зростає, тільки на 9 листопада маємо 590 нових випадків захворювання. Обласна влада робить максимум з можливого, щоб забезпечити лікарні киснем, ліками, необхідним обладнанням. Звертаюся до голів районів, об‘єднаних територіальних громад, міст, селищ – протидія епідемії наша з вами спільна задача і відповідальність лежить на всіх однакова. Приймайте міри для збільшення кількості автобусів та інших пасажирських видів транспорту. Люди повинні мати безпечні умови, щоб діставатися на роботу та в інших нагальних справах», – підкреслив Володін.

Він також зазначив, що місцева влада може і повинна забезпечувати на своїй території дезінфекцію громадського транспорту і запуск нових або альтернативних маршрутів.

Також голова області закликав мешканців бути відповідальними перед собою та оточуючими людьми. «Шановні мешканці Київщини, носіть маски, користуйтеся дезінфекторами, дотримуйтеся соціальної дистанції. Прості правила рятують життя та здоров‘я», – зазначив Володін.

Як повідомлялося, станом на 9 листопада у Київській області зафіксовано 20410 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 590 нових хворих на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні оновили поділ регіонів на зони карантину. Із 9 листопада жоден регіон у країні не буде «жовтий» чи «зелений». Київ досі залишається «помаранчевим».

На Київщині до «червоної» зони увійшли вісім територій.

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