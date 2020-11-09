Через коронавірус закрили один із Центрів надання адмінпослуг у Києві

У працівника Центру надання адміністративних послуг по вул. Б.Хмельницького, 24 виявлено коронавірус

З понеділка, 9 листопада, Центр надання адміністративних послуг Шевченківського району припинив прийом відвідувачів через виявлення коронавірусу в одного з працівників закладу.

Про це повідомляється на сторінці ЦНАПу у Facebook.

«Шановні відвідувачі! У зв’язку із виявленням коронавірусної хвороби (Covid-19) у працівника Центру надання адміністративних послуг по вул. Б.Хмельницького, 24 повідомляємо про припинення прийому відвідувачів з 9.11.2020», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відвідувачі відповідно до попереднього запису будуть прийняті після відновлення прийому.

Але видача документів проводиться у звичайному режимі.

«Якщо ви записані в черзі до Шевченківського ЦНАПу на вул. Б. Хмельницького, 24 і вам дійсно терміново необхідно отримати послугу, просимо звертатись до інших ЦНАПів, або зателефонувати на гарячу лінію: (044) 202-60-38; (044) 202-60-39, та отримати інформацію стосовно роботи ЦНАПу по вул. Б.Хмельницького, 24. Вибачте за тимчасові незручності», - додали у Центрі надання адміністративних послуг Шевченківського району.

Як повідомлялося, за минулу добу, 8 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 748 людей. Це на 195 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 7 листопада було 943 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 44920 випадків захворювання на Covid-19.

Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня у зв’язку зі стрімким зростанням захворюваності.