Новий карантинний поділ: де на Київщині «червона» зона

На Київщині до «червоної» зони увійшли вісім територій

Від сьогодні, 9 листопада, у Київській області вісім територій знаходяться у «червоній» карантинній зоні.

Таке рішення ухвалила 6 листопада Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, до «червоної» зони увійшли:

місто Васильків,

м. Обухів,

м. Переяслав,

м. Фастів,

Баришівський район,

Кагарлицький район,

Миронівський район,

Обухівський район.

Решта територій області перебувають у «помаранчевій» карантинній зоні.

З 00:00 години 9 листопада в «червоній» зоні діють такі обмеження:

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів дошкільної освіти, учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);

приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

заборонено відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

Нагадаємо, в Україні оновили поділ регіонів на зони карантину. Із 9 листопада жоден регіон у країні не буде «жовтий» чи «зелений». Київ досі залишається «помаранчевим».

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