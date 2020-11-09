Епідемія в Києві: виявлено ще 748 хворих на коронавірус

На Київщині за добу коронавірус підтверджено у 590 людей

За минулу добу, 8 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 748 людей. Це на 195 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 7 листопада було 943 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 44920 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії у Києві від коронавірусу одужали 16667 осіб (за добу 170), померли 872 особи (за добу 5).

У Київській області зафіксовано 20410 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 590 осіб. За попередню добу збільшення складало 546 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 9119 осіб (за добу 47), померли 470 людей (за добу 6).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 469018 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 8 листопада зафіксовано ще 8687 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 8 листопада у Києві було підтверджено 44172 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 943 осіб.

У Київській області було зафіксовано 19820 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 546 особи.

Нагадаємо, в Україні оновили поділ регіонів на зони карантину. Із 9 листопада жоден регіон у країні не буде «жовтий» чи «зелений». Київ досі залишається «помаранчевим».

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