Локдаун у Києві зараз недоцільний – КМДА

У КМДА вважають, що повне припинення роботи транспорту – зараз необов'язкове

Локдаун дуже вдарить по дрібному й середньому бізнесу у столиці, зазначив Мондриївський

Столична влада вважає, що в Києві не варто запроваджувати цілковитий локдаун.

Таку думку висловив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський в ефірі 24 каналу.

На його думку, Київ витримає будь-які умови, але насамперед під час прийняття рішень треба зважати на структуру суспільства у кожному регіоні.

«Київ – величезний мегаполіс. На мою думку, локдаун демонструє кращі показники в боротьбі з розповсюдженням хвороби. З іншого боку – дуже б'є по економіці, дрібному та середньому бізнесу», – зазначив заступник голови КМДА.

Він наголосив, що також потрібно прислуховуватись до тих, хто працює на місцях.

Мондриївський додав: «Локдаун зараз по тих показниках, які ми маємо в Києві, недоцільний з нашої точки зору».

Також він підкреслив, що зараз ведеться активна робота з лікарнями: збільшують кількість місць для киян, які потребують госпіталізації. А повне припинення роботи транспорту – зараз необов'язкове. Головне – дотримуватись всім протиепідемічних правил.

Як повідомлялося, за минулу добу, 8 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 748 людей. Це на 195 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 7 листопада було 943 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 44920 випадків захворювання на Covid-19.

Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня у зв’язку зі стрімким зростанням захворюваності.