Очищення Києва від стихійної торгівлі: у Кличка звітують про щоденне закриття ринків графіка



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Інспектори щодня проводять рейди у кількох районах столиці

Протягом січня 2020 року на території Києва було ліквідовано 163 осередки несанкціонованої торгівлі. Про це повідомив Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації.

Згідно з повідомленням, щодня у двох районах столиці проводиться обстеження території на предмет порушення Правил благоустрою, зокрема щодо стихійної торгівлі. Рейди відбуваються у складі інспекторів Департаменту міського благоустрою, КП «Київблагоустрій», районних адміністрацій та правоохоронних органів.

За результатами рейдів у січні складено 166 протоколів за порушення ст. 152 КУпАП за самовільне зайняття земельної ділянки та ст. 160 КУпАП за торгівлю з рук у невстановлених місцях та вилучено товар на двох торгових об'єктах.

Згідно з даними чиновників, найбільше стихійних ринків у січні було закрито у Дніпровському районі. За ним ідуть Святошинський і Печерський райони.

Зазначається, що робота Департаменту міського благоустрою щодо ліквідації локацій стихійної торгівлі триває.