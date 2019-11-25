Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
Підприємці потроху самі прибирають літні споруди
За минулий робочий тиждень, з 18-го по 22 листопада, у Києві було прибрано 113 незаконних тимчасових споруд. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.
Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.
«Якщо помітили, останніми тижнями кількість прибраного дещо зросла. Хороша новина – у тому, що після завершення літнього сезону (за виданими дозволами це – 31 жовтня) підприємці потроху самі прибирають літні споруди, наприклад, намети, літні майданчики при кафе-барі, лотки-стенди, овочеві клітки і таке інше», - зазначив він.
Отже, було демонтовано:
- 1 гараж на просп. Науки, 80
- 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Гришка, 6а
- 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Старо-Бориспільській (ст. м. «Червоний Хутір»)
- 1 лоток – стенд (штендер) на вул. Бориспільській, 1
- 1 кіоск на вул. Кіото, 8-10
- 2 павільйони на вул. Кіото, 8
- 1 ролет на вул. Кіото (навпроти Кіото, 21)
- 2 гаражі на вул. Березняківській, 16
- 1 гараж на вул. Йорданській, 11г
- 1 гараж на вул. Вишгородській, 56/2
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Ломоносова, 46
- 1 лоток – стенд (штендер) на вул. Лятошинського, 16
- 1 літній майданчик з парасольками на вул. Родимцева, 19
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Саксаганського, 42/80
- 2 лотки – стенди (штендери) на просп. Миколи Бажана (ст. м. «Осокорки»)
- 1 лоток – стенд (штендер) на просп. Бажана, 10
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Бажана, 4
- 1 літній майданчик з парасольками на вул. Драгоманова, 13/10
- 1 покинуте авто на вул. Княжий Затон, 17б
- 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Кіото, 8-10
- 1 кіоск на Лісовому проспекті, 23
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Мілютенка, 34
- 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Миропільській, 2
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Возз’єднання, 5
- 2 намети для сезонної торгівлі у Гідропарку, Центральна алея
- 2 приміщення для перебування охорони та працівників на вул. Каховській, 71а
- 3 намети для сезонної торгівлі на вул. Прирічній, 32
- 2 павільйони на вул. Автозаводській, 76
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Степана Бандери, 16
- 1 павільйон розі вул. Богатирської та Зої Гайдай, 7б
- 1 лоток – стенд (штендер) на Мінському проспекті, 4
- 3 павільйони на Оболонському проспекті, 43
- 2 намети для сезонної торгівлі на Редчиному озері
- 2 літніх майданчики при кафе, барі чи ресторані на вул. Великій Васильківській, 1-3/2
- 2 намети для сезонної торгівлі на вул. Бойчука Михайла, ½
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на бульв. Лесі Українки, 24
- 1 авто з продажу кави на вул. Івана Мазепи, 6
- 1 лавка – автопричеп типу «купава» на Печерській площі, 1
- 1 візок (рундук) на вул. Хрещатик, 13
- 1 холодильник-лоток низькотемпературний на вул. Хрещатик, 13
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Шота Руставелі, 29
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Шота Руставелі, 4
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Андріївському узвозі, 2д
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Андріївському узвозі, 34
- 1 літній майданчик з парасольками на вул. Гречка, 20
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Костянтинівській, 71е
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Набережно-Хрещатицькій, 31
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Спаській, 5
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Бахмацькій, 18
- 1 лоток – стенд (штендер) на вул. Академіка Булаховського, 30
- 1 автомагазин (автолавка) на вул. Академіка Булаховського, 5
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Академіка Булаховського, 5
- 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Академіка Булаховського, 5б
- 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Гната Юри, 20
- 1 автомийка, шиномонтаж на вул. Дружківській, 1
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Зодчих, 44
- 1 лоток – стенд (штендер) на вул. Зодчих, 60
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на Кільцевій дорозі, до Одеської площі (зуп. «Вулиця Жмеринська»)
- 1 павільйон на вул. Клавдіївській, 23/15
- 1 лоток – стенд (штендер) на вул. Якуба Коласа, 25
- 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Підлісній, 1
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Академіка Палладіна, 7/60
- 1 лоток – стенд (штендер) на просп. Перемоги, 117
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Перемоги, 117
- 1 лоток – стенд (штендер) на бульв. Ромена Роллана, 2
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Чистяківській, 4
- 1 намет для сезонної торгівлі у підземному переході №2 на вул. Гната Юри, розташований між вул. Картвелішвілі та пр-том 50-річчя Жовтня в напрямку Кільцевої дороги
- 2 намети для сезонної торгівлі на розі просп. Палладіна та вул. Єфремова
- 2 намети для сезонної торгівлі на Відрадному проспекті, 26
- 2 лавки – автопричепи типу «купава» на Вокзальній площі, 1
- 1 лавка – автопричеп типу «купава» на Вокзальній площі, 2
- 3 лавки – автопричепи типу «купава» на Вокзальній площі, 5
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Героїв Севастополя, 36
- 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Ползунова, 3
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Багговутівській, 3/15
- 1 гараж на вул. Велика Житомирська, 6а
- 3 холодильники на вул. Володимирській, 14/8
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані вул. Грінченка Бориса, 9
- 1 візок (рундук) на вул. Десятинній, 8а
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Жилянській, 146/13
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Львівській площі, 14
- 1 авто з продажу кави на Львівській площі, 8
- 1 павільйон на вул. Мирній, 2/1
- 1 візок (рундук) на Майдані Незалежності (вул. Городецького, 1)
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Перемоги, 18
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані н вул. Петлюри, 11
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Січових Стрільців, 76
- 1 авто з продажу кави на вул. Софіївська, 1
- 4 гаражі на вул. Тургенєвській, 34
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Богдана Хмельницького, 16-22
Нагадаємо, за тиждень з 11-го по 15 листопада у Києві було прибрано 102 незаконні тимчасові споруди.
Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.