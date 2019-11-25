Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прибирання незаконно встановленого автопричепа Фото: Павло Бірюк, Facebook

Підприємці потроху самі прибирають літні споруди

За минулий робочий тиждень, з 18-го по 22 листопада, у Києві було прибрано 113 незаконних тимчасових споруд. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо помітили, останніми тижнями кількість прибраного дещо зросла. Хороша новина – у тому, що після завершення літнього сезону (за виданими дозволами це – 31 жовтня) підприємці потроху самі прибирають літні споруди, наприклад, намети, літні майданчики при кафе-барі, лотки-стенди, овочеві клітки і таке інше», - зазначив він.

Отже, було демонтовано:

1 гараж на просп. Науки, 80

1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Гришка, 6а

1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Старо-Бориспільській (ст. м. «Червоний Хутір»)

1 лоток – стенд (штендер) на вул. Бориспільській, 1

1 кіоск на вул. Кіото, 8-10

2 павільйони на вул. Кіото, 8

1 ролет на вул. Кіото (навпроти Кіото, 21)

2 гаражі на вул. Березняківській, 16

1 гараж на вул. Йорданській, 11г

1 гараж на вул. Вишгородській, 56/2

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Ломоносова, 46

1 лоток – стенд (штендер) на вул. Лятошинського, 16

1 літній майданчик з парасольками на вул. Родимцева, 19

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Саксаганського, 42/80

2 лотки – стенди (штендери) на просп. Миколи Бажана (ст. м. «Осокорки»)

1 лоток – стенд (штендер) на просп. Бажана, 10

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Бажана, 4

1 літній майданчик з парасольками на вул. Драгоманова, 13/10

1 покинуте авто на вул. Княжий Затон, 17б

1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Кіото, 8-10

1 кіоск на Лісовому проспекті, 23

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Мілютенка, 34

1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Миропільській, 2

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Возз’єднання, 5

2 намети для сезонної торгівлі у Гідропарку, Центральна алея

2 приміщення для перебування охорони та працівників на вул. Каховській, 71а

3 намети для сезонної торгівлі на вул. Прирічній, 32

2 павільйони на вул. Автозаводській, 76

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Степана Бандери, 16

1 павільйон розі вул. Богатирської та Зої Гайдай, 7б

1 лоток – стенд (штендер) на Мінському проспекті, 4

3 павільйони на Оболонському проспекті, 43

2 намети для сезонної торгівлі на Редчиному озері

2 літніх майданчики при кафе, барі чи ресторані на вул. Великій Васильківській, 1-3/2

2 намети для сезонної торгівлі на вул. Бойчука Михайла, ½

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на бульв. Лесі Українки, 24

1 авто з продажу кави на вул. Івана Мазепи, 6

1 лавка – автопричеп типу «купава» на Печерській площі, 1

1 візок (рундук) на вул. Хрещатик, 13

1 холодильник-лоток низькотемпературний на вул. Хрещатик, 13

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Шота Руставелі, 29

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Шота Руставелі, 4

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Андріївському узвозі, 2д

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Андріївському узвозі, 34

1 літній майданчик з парасольками на вул. Гречка, 20

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Костянтинівській, 71е

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Набережно-Хрещатицькій, 31

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Спаській, 5

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Бахмацькій, 18

1 лоток – стенд (штендер) на вул. Академіка Булаховського, 30

1 автомагазин (автолавка) на вул. Академіка Булаховського, 5

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Академіка Булаховського, 5

1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Академіка Булаховського, 5б

1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Гната Юри, 20

1 автомийка, шиномонтаж на вул. Дружківській, 1

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Зодчих, 44

1 лоток – стенд (штендер) на вул. Зодчих, 60

1 зупинковий комплекс з торгівлею на Кільцевій дорозі, до Одеської площі (зуп. «Вулиця Жмеринська»)

1 павільйон на вул. Клавдіївській, 23/15

1 лоток – стенд (штендер) на вул. Якуба Коласа, 25

1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Підлісній, 1

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Академіка Палладіна, 7/60

1 лоток – стенд (штендер) на просп. Перемоги, 117

1 намет для сезонної торгівлі на просп. Перемоги, 117

1 лоток – стенд (штендер) на бульв. Ромена Роллана, 2

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Чистяківській, 4

1 намет для сезонної торгівлі у підземному переході №2 на вул. Гната Юри, розташований між вул. Картвелішвілі та пр-том 50-річчя Жовтня в напрямку Кільцевої дороги

2 намети для сезонної торгівлі на розі просп. Палладіна та вул. Єфремова

2 намети для сезонної торгівлі на Відрадному проспекті, 26

2 лавки – автопричепи типу «купава» на Вокзальній площі, 1

1 лавка – автопричеп типу «купава» на Вокзальній площі, 2

3 лавки – автопричепи типу «купава» на Вокзальній площі, 5

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Героїв Севастополя, 36

1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Ползунова, 3

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Багговутівській, 3/15

1 гараж на вул. Велика Житомирська, 6а

3 холодильники на вул. Володимирській, 14/8

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані вул. Грінченка Бориса, 9

1 візок (рундук) на вул. Десятинній, 8а

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Жилянській, 146/13

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Львівській площі, 14

1 авто з продажу кави на Львівській площі, 8

1 павільйон на вул. Мирній, 2/1

1 візок (рундук) на Майдані Незалежності (вул. Городецького, 1)

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Перемоги, 18

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані н вул. Петлюри, 11

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Січових Стрільців, 76

1 авто з продажу кави на вул. Софіївська, 1

4 гаражі на вул. Тургенєвській, 34

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Богдана Хмельницького, 16-22

Нагадаємо, за тиждень з 11-го по 15 листопада у Києві було прибрано 102 незаконні тимчасові споруди.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.