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    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)

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    Прибирання незаконно встановленого автопричепа - Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Прибирання незаконно встановленого автопричепа
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Підприємці потроху самі прибирають літні споруди

    За минулий робочий тиждень, з 18-го по 22 листопада, у Києві було прибрано 113 незаконних тимчасових споруд. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

    Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    «Якщо помітили, останніми тижнями кількість прибраного дещо зросла. Хороша новина – у тому, що після завершення літнього сезону (за виданими дозволами це – 31 жовтня) підприємці потроху самі прибирають літні споруди, наприклад, намети, літні майданчики при кафе-барі, лотки-стенди, овочеві клітки і таке інше», - зазначив він.

    Отже, було демонтовано:

    • 1 гараж на просп. Науки, 80
    • 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Гришка, 6а
    • 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Старо-Бориспільській (ст. м. «Червоний Хутір»)
    • 1 лоток – стенд (штендер) на вул. Бориспільській, 1
    • 1 кіоск на вул. Кіото, 8-10
    • 2 павільйони на вул. Кіото, 8
    • 1 ролет на вул. Кіото (навпроти Кіото, 21)
    • 2 гаражі на вул. Березняківській, 16
    • 1 гараж на вул. Йорданській, 11г
    • 1 гараж на вул. Вишгородській, 56/2
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Ломоносова, 46
    • 1 лоток – стенд (штендер) на вул. Лятошинського, 16
    • 1 літній майданчик з парасольками на вул. Родимцева, 19
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Саксаганського, 42/80
    • 2 лотки – стенди (штендери) на просп. Миколи Бажана (ст. м. «Осокорки»)
    • 1 лоток – стенд (штендер) на просп. Бажана, 10
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Бажана, 4
    • 1 літній майданчик з парасольками на вул. Драгоманова, 13/10
    • 1 покинуте авто на вул. Княжий Затон, 17б
    • 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Кіото, 8-10
    • 1 кіоск на Лісовому проспекті, 23
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Мілютенка, 34
    • 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Миропільській, 2
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Возз’єднання, 5
    • 2 намети для сезонної торгівлі у Гідропарку, Центральна алея
    • 2 приміщення для перебування охорони та працівників на вул. Каховській, 71а
    • 3 намети для сезонної торгівлі на вул. Прирічній, 32
    • 2 павільйони на вул. Автозаводській, 76
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Степана Бандери, 16
    • 1 павільйон розі вул. Богатирської та Зої Гайдай, 7б
    • 1 лоток – стенд (штендер) на Мінському проспекті, 4
    • 3 павільйони на Оболонському проспекті, 43
    • 2 намети для сезонної торгівлі на Редчиному озері
    • 2 літніх майданчики при кафе, барі чи ресторані на вул. Великій Васильківській, 1-3/2
    • 2 намети для сезонної торгівлі на вул. Бойчука Михайла, ½
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на бульв. Лесі Українки, 24
    • 1 авто з продажу кави на вул. Івана Мазепи, 6
    • 1 лавка – автопричеп типу «купава» на Печерській площі, 1
    • 1 візок (рундук) на вул. Хрещатик, 13
    • 1 холодильник-лоток низькотемпературний на вул. Хрещатик, 13
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Шота Руставелі, 29
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Шота Руставелі, 4
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Андріївському узвозі, 2д
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Андріївському узвозі, 34
    • 1 літній майданчик з парасольками на вул. Гречка, 20
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Костянтинівській, 71е
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Набережно-Хрещатицькій, 31
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Спаській, 5
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Бахмацькій, 18
    • 1 лоток – стенд (штендер) на вул. Академіка Булаховського, 30
    • 1 автомагазин (автолавка) на вул. Академіка Булаховського, 5
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Академіка Булаховського, 5
    • 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Академіка Булаховського, 5б
    • 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Гната Юри, 20
    • 1 автомийка, шиномонтаж на вул. Дружківській, 1
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Зодчих, 44
    • 1 лоток – стенд (штендер) на вул. Зодчих, 60
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на Кільцевій дорозі, до Одеської площі (зуп. «Вулиця Жмеринська»)
    • 1 павільйон на вул. Клавдіївській, 23/15
    • 1 лоток – стенд (штендер) на вул. Якуба Коласа, 25
    • 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Підлісній, 1
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Академіка Палладіна, 7/60
    • 1 лоток – стенд (штендер) на просп. Перемоги, 117
    • 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Перемоги, 117
    • 1 лоток – стенд (штендер) на бульв. Ромена Роллана, 2
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Чистяківській, 4
    • 1 намет для сезонної торгівлі у підземному переході №2 на вул. Гната Юри, розташований між вул. Картвелішвілі та пр-том 50-річчя Жовтня в напрямку Кільцевої дороги
    • 2 намети для сезонної торгівлі на розі просп. Палладіна та вул. Єфремова
    • 2 намети для сезонної торгівлі на Відрадному проспекті, 26
    • 2 лавки – автопричепи типу «купава» на Вокзальній площі, 1
    • 1 лавка – автопричеп типу «купава» на Вокзальній площі, 2
    • 3 лавки – автопричепи типу «купава» на Вокзальній площі, 5
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Героїв Севастополя, 36
    • 1 лавка – автопричеп типу «купава» на вул. Ползунова, 3
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Багговутівській, 3/15
    • 1 гараж на вул. Велика Житомирська, 6а
    • 3 холодильники на вул. Володимирській, 14/8
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані вул. Грінченка Бориса, 9
    • 1 візок (рундук) на вул. Десятинній, 8а
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Жилянській, 146/13
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Львівській площі, 14
    • 1 авто з продажу кави на Львівській площі, 8
    • 1 павільйон на вул. Мирній, 2/1
    • 1 візок (рундук) на Майдані Незалежності (вул. Городецького, 1)
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Перемоги, 18
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані н вул. Петлюри, 11
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Січових Стрільців, 76
    • 1 авто з продажу кави на вул. Софіївська, 1
    • 4 гаражі на вул. Тургенєвській, 34
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Богдана Хмельницького, 16-22

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    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)
    Очищення Києва від МАФів: за тиждень прибрано понад сотню споруд (фото)

    Нагадаємо, за тиждень з 11-го по 15 листопада у Києві було прибрано 102 незаконні тимчасові споруди.

    Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.

    Київ стихійна торгівля благоустрій вулиця МАФи
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