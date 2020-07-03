Охорона виявила «розтяжку» у Сирецькому парку в Києві (відео)
Наряд охорони прибрав «розтяжку» з небойовою гранатою
Граната була небойовою, але небезпечною для дітей
Сьогодні, 3 липня, черговий наряд Муніципальної охорони у Сирецькому парку в Києві виявив «розтяжку».
Про це повідомляється на сторінці Муніципальної варти у Facebook.
Виявилось, що граната не бойова. «Проте, у випадку детонування такої іграшки переляк вам гарантовано. Особливо небезпечна подібна знахідка для дітлахів. Чийсь жарт міг обернутися трагедією», - зазначили охоронці.
Муніципальна варта закликає при виявленні вибухонебезпечних предметів звертатися на лінію 102.
Обережно, на відео присутня лайка:
Нагадаємо, у червні на подвір’ї приватного будинку у м. Бориспіль на Київщині стався вибух гранати, в результаті якого загинув чоловік.
29 червня у Фастові Київської області в результаті вибуху гранати загинув учасник АТО.