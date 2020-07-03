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    Охорона виявила «розтяжку» у Сирецькому парку в Києві (відео)

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    <p>Наряд охорони прибрав &laquo;розтяжку&raquo; з небойовою гранатою</p> - Охорона виявила «розтяжку» у Сирецькому парку в Києві (відео)

    Наряд охорони прибрав «розтяжку» з небойовою гранатою

    Фото: скріншот відео

    Граната була небойовою, але небезпечною для дітей

    Сьогодні, 3 липня, черговий наряд Муніципальної охорони у Сирецькому парку в Києві виявив «розтяжку».

    Про це повідомляється на сторінці Муніципальної варти у Facebook.

    Виявилось, що граната не бойова. «Проте, у випадку детонування такої іграшки переляк вам гарантовано. Особливо небезпечна подібна знахідка для дітлахів. Чийсь жарт міг обернутися трагедією», - зазначили охоронці.

    Муніципальна варта закликає при виявленні вибухонебезпечних предметів звертатися на лінію 102.

    Обережно, на відео присутня лайка:

    Нагадаємо, у червні на подвір’ї приватного будинку у м. Бориспіль на Київщині стався вибух гранати, в результаті якого загинув чоловік. 

    29 червня у Фастові Київської області в результаті вибуху гранати загинув учасник АТО.

    Київ граната парк охорона
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