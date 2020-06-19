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    У Борисполі від вибуху гранати загинув чоловік

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    У Борисполі від вибуху гранати загинув чоловік

    Двоє приятелів-заробітчан напідпитку гралися гранатою

    Днями на подвір’ї приватного будинку у м. Бориспіль на Київщині стався вибух гранати, в результаті якого загинув чоловік. 

    Поліція встановила, що двоє приятелів-заробітчан напідпитку гралися боєприпасом, який один із них знайшов. Раптово граната вибухнула у повітрі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Жінка, яка перебувала у будинку, викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу. 

    Для 32-річного уродженця Закарпатської області отримані травми виявилися несумісними з життям, він загинув на місці. 

    Його 36-річний з товариш із Чернігівщини з численними осколковими пораненнями перебуває у лікарні. 

    Наразі поліція з’ясовує походження боєприпаса. 

    За даним фактом слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ст. 115 (умисне вбивство, з додатковою позначкою - нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

    Слідство триває.

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