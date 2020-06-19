У Борисполі від вибуху гранати загинув чоловік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двоє приятелів-заробітчан напідпитку гралися гранатою

Днями на подвір’ї приватного будинку у м. Бориспіль на Київщині стався вибух гранати, в результаті якого загинув чоловік.

Поліція встановила, що двоє приятелів-заробітчан напідпитку гралися боєприпасом, який один із них знайшов. Раптово граната вибухнула у повітрі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Жінка, яка перебувала у будинку, викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу.

Для 32-річного уродженця Закарпатської області отримані травми виявилися несумісними з життям, він загинув на місці.

Його 36-річний з товариш із Чернігівщини з численними осколковими пораненнями перебуває у лікарні.

Наразі поліція з’ясовує походження боєприпаса.

За даним фактом слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ст. 115 (умисне вбивство, з додатковою позначкою - нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.