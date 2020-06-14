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    Від вибуху гранати на Одещині постраждали п'ятеро людей

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    На Одещині на подвір'ї будинку вибухнула граната - Від вибуху гранати на Одещині постраждали п'ятеро людей
    На Одещині на подвір'ї будинку вибухнула граната

    Троє жителів села принесли додому кілька знайдених у місцевому кар’єрі гранат РГД-5 і почали розбирати

    В Біляївському районі Одеської області стався вибух гранати на подвір'ї будинку, в результаті чого постраждало п’ятеро людей. Люди розбирали гранату.

    Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Як встановлено, троє жителів села принесли додому до одного з них кілька знайдених у місцевому кар’єрі гранат РГД-5 і почали розбирати. В результаті чого стався вибух.

    Чоловіки та дві жінки, які в той час були поряд з ними на подвір’ї, отримали осколкові поранення кінцівок. Їм надається медична допомога, додали у поліції.

    На місце події приїхали поліцейські і вилучили ще дві гранати.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    вибух граната Одещина
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