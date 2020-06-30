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    На Київщині від вибуху загинув учасник АТО

    • Розсилка
    На Київщині від вибуху загинув учасник АТО

    Слідство припускає, що йдеться про необережне поводження з вибуховим пристроєм

    У понеділок, 29 червня, у Фастові Київської області в результаті вибуху загинув чоловік. 

    Труп місцевого жителя 1984 року народження був виявлений ввечері поблизу одного з житлових будинків міста. Про це УНН повідомили правоохоронці.

    Огляд тіла та місця події показав, що чоловік загинув у результаті вибуху пристрою. Слідство припускає, що йдеться про необережне поводження з вибуховим пристроєм.

    Відомо, що загиблий наразі ніде не працював, але був учасником Антитерористичної операції на сході України.

    Наразі триває розслідування.

    Нагадаємо, 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей. Повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.

    Очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook повідомив про вбивство у Фастові. Згодом поліція повідомила про встановлення особи злочинця і оголосила його в розшук. Оперативники затримали молодика, ним виявився 27-річний житель Одещини, який вже мав проблеми із законом.

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