На додаток до ожеледиці на Київ ще й густий туман опускається

Видимість на дорогах не перевищуватиме 500 м

До кінця доби 8 грудня, вночі та вранці 9 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані:

знизити швидкість руху,

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом,

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями,

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію,

уникати різких маневрів на дорозі.

Також нагадаємо, що у столиці 9 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

8 грудня в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомлялося, деякі дерева не витримують обледеніння. Вже зафіксовано декілька падіння дерев через погодні умови.

Вранці 8 грудня на дорогах столиці утворилися серйозні затори. Зупинився рух тролейбусів на мосту Патона.

Через складні погодні умови на маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб.

Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.