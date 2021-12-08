На додаток до ожеледиці на Київ ще й густий туман опускається
Видимість на дорогах не перевищуватиме 500 м
До кінця доби 8 грудня, вночі та вранці 9 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це попереджає Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані:
- знизити швидкість руху,
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом,
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями,
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію,
- уникати різких маневрів на дорозі.
Також нагадаємо, що у столиці 9 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.
8 грудня в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Як повідомлялося, деякі дерева не витримують обледеніння. Вже зафіксовано декілька падіння дерев через погодні умови.
Вранці 8 грудня на дорогах столиці утворилися серйозні затори. Зупинився рух тролейбусів на мосту Патона.
Через складні погодні умови на маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).
На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб.
Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.