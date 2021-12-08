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    На додаток до ожеледиці на Київ ще й густий туман опускається

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    Туман огортає столицю - На додаток до ожеледиці на Київ ще й густий туман опускається
    Туман огортає столицю
    фото: glavcom.ua

    Видимість на дорогах не перевищуватиме 500 м

    До кінця доби 8 грудня, вночі та вранці 9 грудня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані:

    • знизити швидкість руху,
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом,
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями,
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію,
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Також нагадаємо, що у столиці 9 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

    8 грудня в Києві дощ та мокрий сніг, ймовірні налипання мокрого снігу, ожеледиця, льодяний дощ. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    Як повідомлялося, деякі дерева не витримують обледеніння. Вже зафіксовано декілька падіння дерев через погодні умови.

    Вранці 8 грудня на дорогах столиці утворилися серйозні затори. Зупинився рух тролейбусів на мосту Патона.

    Через складні погодні умови на маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

    На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». У місцях можливих підтоплень чергує техніка і бригади гідрослужб.

    Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах. Нині задіяно 131 одиниця спецтехніки.

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    Теги: прогноз погоди Київ дороги водій негода
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    На додаток до ожеледиці на Київ ще й густий туман опускається