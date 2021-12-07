ДТП у Харкові: результати психіатричної експертизи 16-річного водія

Ініціаторами проведення експертизи були слідчі

Шістнадцятирічного підозрюваного у смертельній аварії в Харкові експертиза визнала осудним – Микола Харківський міг та може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Результатом психіатричної експертизи встановлено, що 16-річний підозрюваний у ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, котра трапилась 26 жовтня 2021 року, є осудним», – зазначив він.

За його словами, це означає, що Харківський під час ДТП і на сьогодні не має розладів психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.

«Відповідно до психічного стану підозрюваний міг і може усвідомлювати свої дії та керувати ними», – додав Чубенко.

Про результати експертизи також повідомив представник потерпілих у ДТП Ігор Черняк.

«Це означає, що у суду не буде ніяких перешкод для притягнення його (Миколи Харківського — ред.) до кримінальної відповідальності», – написав Черняк.

Захисниця Харківського Інна Данилова розповіла «Суспільному», що про результати експертизи їй невідомо, її про це не сповіщали, сам Харківський про це нічого не говорив.

«Я взагалі вважаю, що вона не має жодного значення на сьогоднішній момент, тому що мій підзахисний на обліках не перебував... Мій підзахисний осудний, ніхто не намагається зробити з себе хворого. Я наполягала, спочатку говорила, що ми не клопотатимемо про це, нам це не потрібно, який сенс затягувати процес», – сказала адвокатка.

За словами Данилової, слідство поки не надало їй доступу до матеріалів провадження, їй невідомо, які експертизи призначені та виконані.

Відомо, що ініціатором експертизи були слідчі.

У кримінальному провадженні було призначено близько 15 експертиз, вже є результати двох: психіатричної та генетичної.

Нагадаємо, імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський, якого суд відправив за ґрати на два місяці без права на заставу, на засіданні відмовився від коментарів щодо аварії, однак на камеру зізнався журналістам, що за кермом Infiniti був саме він.

Він говорив, що нібито намагався гальмувати, однак у автомобіля відмовили гальма.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо згодом, мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, має судимість за постріли в обличчя жінки.

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