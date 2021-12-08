У Києві озброєні власники незаконних МАФів напали на комунальників (фото, відео 18+)

На фахівців із демонтажу було здійснено напад із холодною зброєю

У середу, 8 грудня, демонтажні бригади комунального підприємства «Київблагоустрій» біля Дарницького вокзалу прибрали торговельні контейнери, тимчасові споруди та об’єкти пересувної торгівлі – загалом 12 одиниць. Під час робіт на вулиці Пасхаліна власники незаконних споруд чинили супротив: порізали колеса спецтехніки, напали на демонтажників із застосуванням зброї. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Залізничний вокзал «Дарниця» – серйозний транспортний вузол, який щодня обслуговує десятки тисяч пасажирів. Нещодавно поруч прибрали стихійний ринок та облаштували сквер. Сьогодні на вулицях Бориспільська, Приколійна та Пасхаліна демонтували МАФи, вантажівки, із яких здійснювався продаж, та інші незаконні об’єкти для торгівлі. Під час робіт на фахівців із демонтажу було здійснено напад із холодною зброєю, власники незаконних споруд пошкодили колеса маніпулятора. Але, попри супротив, місто продовжить звільняти вулиці від незаконної торгівлі», – прокоментував Ткаченко.

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Директор Департаменту міського благоустрою подякував демонтажній бригаді за роботу, за оперативність та своєчасну допомогу – співробітникам Національної поліції України та Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Ткаченко додав, що окремі об’єкти торгівлі, розміщені без дозвільних документів, прибирали самі власники. До того ж, перед демонтажем підприємцям завжди повідомляють приписом про вимогу надати дозвільні документи, бо в іншому випадку – МАФ підпадає під демонтаж.

«Робота демонтажників невдячна, а подекуди, як сьогодні, – і небезпечна. Фахівці діють виключно в межах закону, винні в нападі мають понести кримінальну відповідальність. Окрім незаконного розміщення та засмічення території довкола, у деяких точках здійснювався продаж алкоголю на розлив. Чотири демонтажні бригади на локаціях працювали від самого ранку. Задіяли чотири маніпулятори, тягачі-платформи та кран», – повідомив в.о. директора КП «Київблагоустрій» Микола Бойко.

Він нагадав, що раніше частину парку «Привокзальний» звільнили від майже 20 МАФів, що розміщувалися без дозвільної документації. Щоб не з’являлася хаотична торгівля в майбутньому – зелену зону захистили 500-метровим парканом та висадили 120 хвойних та листяних дерев.

Нагадаємо, що днями за чисельними скаргами киян у столиці демонтували незаконні пункти приймання вторинної сировини.