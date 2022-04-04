Окупанти знищили Добропарк під Києвом. Забрали навіть садові інструменти

На щастя, весь персонал живий та в безпеці

Російські окупанти завдали нещадного удару по унікальному місцю відпочинку під Києвом – Добропарку. У зоні відпочинку повністю знищений головний будинок, у якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали й усі інші будівлі, повідомляють у «Добропарку».

«На жаль, ворог нещадно завдав удару і по Добропарку. Повністю знищений головний будинок, у якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали й усі інші будівлі. Вщент знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструмент орки забрали з собою. Стан інших втрат поки оцінити важко», – зазначається у повідомленні.

На щастя, весь персонал живий та в безпеці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів.