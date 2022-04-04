Окупанти тримають у заручниках представників Червоного Хреста, які їдуть до Маріуполя

Росіяни не допускають нікого до окупованого Маріуполя, каже віцепрем'єр Ірина Верещук

Російські солдати не допускають евакуаційні автобуси до Маріуполя, який більше місяця знаходиться у блокаді. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Це велика трагедія. Жодна країна та міжнародна організація не можуть допомогти нам щодо евакуації мешканців Маріуполя. Наприклад, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста перебувають, не знаю, як правильно сказати, у заручниках чи полоні – їх утримують в Мангуші окупаційні війська. Вони з 1 квітня намагаються приїхати до Маріуполя. От ціна домовленостей Росії і Міжнародного комітету Червоного Хреста», – наголосила представниця Кабміну.

Віцепрем'єр зазначила, що є попередня обіцянка президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вивезти з Маріуполя громадян Туреччини та українських жінок і дітей. Наразі у Маріуполі перебуває 100 громадян Туреччини.

«Іноземці, як і українці мали однакові умови для евакуації. Однак справа втім, що росіяни не допускають нікого до окупованого Маріуполя. Немає коридору, який дозволив би одномоментно вийти з міста, наприклад, 20 чи 30 тис. людей», – заявила Верещук.

Водночас Ірина Верещук додала, що станом на 16:30 4 квітня із Луганської області врятувалися понад 1000 людей.