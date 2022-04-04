Село Гоголів під Києвом руйнували російські авіабомби та місцевий піп (відео)

Триває 40-й день повномасштабної війни Росії проти України

Злочини путінської орди продовжують документувати на Київщині. Село Гоголів на Броварщині розташувалося за 40 кілометрів від столиці. Три тижні тому окупанти ракетним ударом знищили місцевий рибний цех, а саме село неодноразово обстрілювали та бомбардували.

Журналісти поспілкувалися із місцевими мешканцями про руйнування Гоголіва, завдані російськими бомбами.

Микола, один з жителів села Гоголів, стоячи над вирвою від російського снаряду, заявив, що там може бути збіднений уран. Він показує, що у селі – потрощені садиби та ями від снарядів, у яких вже стали калюжі.

За його словами, одним з колаборантів виявився місцевий піп Олег. Його затримало СБУ.

«Люди кажуть, що він ставив мітки. В нього потім провели обшук − знайшли зброю», − розповів Микола.

Нагадаємо, містечко Бородянка, що на Київщині зазнала масштабних руйнувань. Як повідомляє Міністерство оборони, загарбники навмисно обстріляли житлові квартали, багатоповерхівки і приватні будинки.

Під вогонь потрапив реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів.