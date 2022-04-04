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    Рашисти готуються захопити Харків – Міноборони

    Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій - Рашисти готуються захопити Харків – Міноборони
    Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій
    фото з відкритих джерел

    Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України

    Російські окупаційні війська готуються оточити українські сили Операції Об'єднаних сил та захопити Харків. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

    «Триває широкомасштабна збройна агресія Росії проти нашої держави. Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання ООС та заволодіти містом Харків», – заявив Мотузяник.

    Також речник зазначив, що Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України, вживає заходи з формування та переміщення додаткових підрозділів зі складу Східного та Центрального військових округів збройних сил Росії для участі у бойових діях на території України.

    «Противник посилює угруповання військ Західного та Південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів свого мобілізаційного резерву», – заявив спікер Міноборони.

    Нагадаємо, за добу російські військові 17 разів обстрілювали Харків та передмістя – Салтівку, П’ятихатки, Дергачі.

    Теги: Харків росія окупанти Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти готуються захопити Харків – Міноборони