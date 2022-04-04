Зеленський побував на знищеній окупантами Київщині (відео)

Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні

Президент оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів.

Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями. Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.

Під час його сьогоднішньої поїздки до Бучі журналісти запитали у Зеленського – чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир із Росією. «Так, тому що Україна має набути миру. Ми у Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля», – сказав Зеленський.

Росія заперечує причетність своїх військових до масових вбивств у Бучі. Глава МЗС Росії Сергій Лавров у понеділок назвав опубліковані свідоцтва про інсценізацію.

Нагадаємо, розвідка оприлюднила список військових РФ, які скоювали звірства у Бучі.



