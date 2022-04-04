  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський побував на знищеній окупантами Київщині (відео)

    Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні - Зеленський побував на знищеній окупантами Київщині (відео)
    Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні
    фото: ВВС

    Президент оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів.

    Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями. Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.

    Під час його сьогоднішньої поїздки до Бучі журналісти запитали у Зеленського – чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир із Росією. «Так, тому що Україна має набути миру. Ми у Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля», – сказав Зеленський.

    Росія заперечує причетність своїх військових до масових вбивств у Бучі. Глава МЗС Росії Сергій Лавров у понеділок назвав опубліковані свідоцтва про інсценізацію.

    Нагадаємо, розвідка оприлюднила список військових РФ, які скоювали звірства у Бучі.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти геноцид війна Київщина Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський побував на знищеній окупантами Київщині (відео)