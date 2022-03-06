Окупанти знищили селище Стоянка (відео)
Окупанти не перестають цинічно обстрілювати українські міста та села
Російські окупанти майже стерли з лиця землі селище Стоянка (Київська область).
Окупанти не перестають цинічно обстрілювати міста України. Це стосується і Київської області, адже ворог намагається захопити столицю. Тому деякі райони та напрями залишають небезпечними.
Найбільш небезпечні напрями:
- Житомирська траса
- Буча-Ірпінь-Гостомель
- Макаров
- північ Вишгородського району.
Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.