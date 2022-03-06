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    Окупанти знищили селище Стоянка (відео)

    Окупанти знищили селище Стоянка (відео)

    Окупанти не перестають цинічно обстрілювати українські міста та села

    Російські окупанти майже стерли з лиця землі селище Стоянка (Київська область).

    Окупанти не перестають цинічно обстрілювати міста України. Це стосується і Київської області, адже ворог намагається захопити столицю. Тому деякі райони та напрями залишають небезпечними.

    Найбільш небезпечні напрями:

    • Житомирська траса
    • Буча-Ірпінь-Гостомель
    • Макаров
    • північ Вишгородського району.

    Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.

    Теги: окупанти війна Київщина інфраструктура #stoprussia
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    Окупанти знищили селище Стоянка (відео)