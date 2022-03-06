Ізраїль відкриє польовий госпіталь в Україні

Польовий госпіталь керуватиметься Медичним центром «Шиба», лікарняною касою «Клаліт»

Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю повідомило, що наступного тижня МЗС та МОЗ цієї країни відправлять в Україну ізраїльську медичну делегацію, яка відкриє польовий госпіталь у рамках гуманітарної допомоги українському народу. Медичний заклад розгорнуть неподалік Львова, інформує ізраїльське видання «Детали».

Польовий госпіталь керуватиметься Медичним центром «Шиба», лікарняною касою «Клаліт» та медичним персоналом інших лікарень. Госпіталь включатиме відділення для дітей та дорослих, приймальне відділення, пологовий будинок та відділення швидкої допомоги. Там також використовуватимуться передові технології дистанційної медицини.

Міністр охорони здоровʼя Ніцан Горовиць повідомив: «Ми виконуємо свій моральний обовʼязок, збільшуючи гуманітарну допомогу українському народу, і ми продовжимо робити все необхідне для порятунку життів громадян, чий світ було зруйновано за одну мить. Я дякую Медичному центру «Шиба», «Клаліт» та медичним співробітникам з усієї країни, які вкотре демонструють мужність та самовідданість».

Генеральний директор каси «Клаліт» Рут Ралбаг повідомила, що каса візьме на себе педіатричне відділення шпиталю за допомоги персоналу дитячої лікарні «Шнайдер» та підключить додаткові медичні бригади за необхідності.

Як повідомляв «Главком», міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що за час війни російські війська вивели з ладу 34 українські лікарні. У частині з них зруйновано будівлі, у деяких – перебито мережі і відсутні водопостачання та електроенергія, а деякі медзаклади взагалі не зможуть працювати.

Нагадаємо, в Україні триває 11 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.