Начальник генштабу Білорусі подав у відставку? Офіс президента перевіряє інформацію

Згідно з документом, Гулевич подав у відставку через те, що підлеглі масово відмовляються воювати проти України

Начальник Генштабу Білорусі Віктор Гулевич доповів керівництву, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку. Про це повідомив колишній заступник міністра оборони України Олександр Носов.

«Начальник Генштабу Білорусі доповів своєму міністру, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку. Для нього це правильне рішення, Але Білорусь вже повноцінний учасник агресії, Лукашенко чекають у Гаазі», – написав Носов у Facebook.

Також фото заяви опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, зауваживши, що ті, хто направив йому документ, переконані у його справжності.

«Начальник Генштабу Білорусії подав у відставку. Воювати з Україною не хоче. Але, вважаю, треба було думати раніше, перш ніж планували війну, а не після того, як її разом із Путіним розпочали», – заявив він.

Згідно з документом, Гулевич подав у відставку через те, що підлеглі масово відмовляються воювати проти України, тому неможливо виконати завдання керівництва щодо формувань ударних груп.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що перевіряє інформацію про нібито відставку начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі Віктора Гулевича.

«Я перевіряю цю інформацію», – сказав Арестович в неділю під час телемарафону, який транслює телеканал «Рада», відповідаючи на запитання ведучого.

Нагадаємо, білоруські дипломати почали звільнятися в знак протесту проти агресивної політики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.