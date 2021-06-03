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    Ольга Сумська в яскравій сукні висадила дерева в Києві (фото)

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    Українська зірка садила тополі на бульварі Вернадського - Ольга Сумська в яскравій сукні висадила дерева в Києві (фото)
    Українська зірка садила тополі на бульварі Вернадського
    Фото: Ольга Сумська/Facebook

    Народна артистка України доєдналась до ініціативи #посадидерево

    Сьогодні, 3 червня, народна артистка України Ольга Сумська висаджувала дерева в Києві. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    Українська зірка розповіла, що разом із телеканалом «Інтер» садила гіпоалергенні тополі на бульварі Вернадського.

    «Дякуємо за прекрасну ініціативу #посадидерево! Маємо захищати зелені насадження разом!» – написала Сумська.

    Слід зазначити, що актриса під час висаджування дерев була одягнена в яскраву вишиту сукню.

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    Ольга Сумська в яскравій сукні висадила дерева в Києві (фото)
    Ольга Сумська в яскравій сукні висадила дерева в Києві (фото)
    Ольга Сумська в яскравій сукні висадила дерева в Києві (фото)
    Ольга Сумська в яскравій сукні висадила дерева в Києві (фото)
    Ольга Сумська в яскравій сукні висадила дерева в Києві (фото)
    Ольга Сумська в яскравій сукні висадила дерева в Києві (фото)

    Як повідомлялося, в Києві минулого року було висаджено понад 9 тисяч дерев. Цього року за весняний період висадили вже близько 3 тисячі із запланованих 6,6 тисяч. У вуличних посадках переважають вище перераховані види: клени, липи, тополі, робінії. А гарно квітучі види дерев як, наприклад, сливи Пісарді, сакури, магнолії, катальпи бігнонієвидні в основному прикрашають парки та сквери

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    Теги: екологія Київ актриса рослини
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    Ольга Сумська в яскравій сукні висадила дерева в Києві (фото)