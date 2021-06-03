Київ – уже не місто каштанів. Яких дерев найбільше у столиці

Каштани посідають третє місце серед найбільш поширених дерев у Києві

На сьогодні на вулицях Києва найчастіше можна зустріти липу та клен. Такі дані останнього дослідження, проведеного на замовлення комунального об’єднання «Київзеленбуд». Про це повідомив директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король на своїй сторінці у Facebook.

«Разом з тим, якщо порівняти дані 2005 року, на столичних вулицях відбулася зміна відсоткового складу деревних видів – кількість лип зменшилася, а кленів стало втричі більше. Та незважаючи на це, майже третина вуличних насаджень представлена все ж різними видами липи. Клени становлять 26%. На третьому місці – каштани (14,8%)», – написав він.

Також поширеними у столиці є тополі (10,8%), робінія псевдоакація (7,8%), дуб та ясен (по 1,1%), горобина (0,7 %).

Рідше на столичних вулицях можна зустріти березу, катальпу, в’яз, вишню, черемху та інші види – всі разом вони складають близько 8%.

Результати дослідження, проведеного на замовлення КО «Київзеленбуд»

Король повідомив, що загалом у Києві минулого року було висаджено понад 9 тисяч дерев.

«Цього року за весняний період висадили вже близько 3 тисячі із запланованих 6,6 тисяч. І у вуличних посадках переважають вище перераховані види: клени, липи, тополі, робінії. А гарно квітучі види дерев як, наприклад, сливи Пісарді, сакури, магнолії, катальпи бігнонієвидні в основному прикрашають парки та сквери», – розповів Король.

Нагадаємо, що на Хрещатику повністю всохли каштани вздовж проїжджої частини.

У «Київзеленбуді» повідомляли, що на столичних алеях каштани замінять більш стійкі рослини – платани, катальпи, акації, клени та сакури.