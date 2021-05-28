У Києві замість металевих парканів висаджують живі огорожі (відео)

Зелена огорожа в парку Захисників України на вул. Вінницькій у Солом’янському районі

У містах зі щільною забудовою невисокі щільні чагарники краще очищують повітря, ніж високі дерева

У Києві втілюють ідею висадження живих огорож замість металевих парканів для захисту територій та очищення повітря. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Таке огородження з’явилося в парку Захисників України на вул. Вінницькій у Солом’янському районі – по периметру парку росте живопліт із граба загальною довжиною майже тисяча метрів. Загалом протягом 2016-2019 років тут було висаджено більше 2400 грабів. Зелена огорожа є красивим оформленням для оновленого парку, капремонт якого завершився у 2019 році.

Граб – тіньовитривале невибагливе дерево, добре кущиться і легко переносить стрижку. При правильному формуванню граби створюють суцільний зелений екран висотою від трьох метрів.

Жива огорожа захищає територію від вітру, є природним фільтром від пилу, поглинає шум, очищує повітря.

За дослідженням Королівського садівничого товариства, живопліт вздовж дороги знижує забруднення повітря на 20% у порівнянні з іншими деревами і кущами.

Дослідження щодо користі висадження живоплотів проводилися неодноразово. Так, кілька років тому в науковому журналі Atmospheric Environment було опубліковане дослідження завідувача кафедри якості повітря та здоров'я Університету Суррея, професора Прашанта Кумара. Результати засвідчили, що у містах зі щільною забудовою невисокі щільні чагарники краще очищують повітря, ніж високі дерева. Як зазначив автор дослідження, живі огорожі корисні тим, що очищують повітря «на рівні вихлопної труби». Разом з тим, науковці закликають висаджувати у містах і побільше дерев.

Як повідомлялося, у Києві створено 746 зелених зон, із яких 128 парків та 618 скверів загальною площею 8,046 тис. гектарів.