У Києві 400-літній дуб і сторічну катальпу оголосили ботанічними пам’ятками

Дуб взяли під охорони для збереження

У столиці беруть під захист унікальні, рідкісні види місцевої флори

У Києві двом природним об'єктам присвоїли звання ботанічних пам'яток природи місцевого значення.

Таке рішення було прийнято сьогодні, 27 травня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Рішення підтримали більшість депутатів.

За словами депутата Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань екологічної політики Дениса Москаля, метою даного рішення є збереження унікальних природних об'єктів примноження існуючої флори міста Києва та збереження дотримання належного природоохоронного режиму.

«Це рішення ми підтримали, щоб захистити унікальні, рідкісні види місцевої флори. Дані дерева є важливими об’єктами, які потребують збереження та відновлення. «Дуб Красень» та «Катальпа Красуня» мають історичне, композиційне та рекреаційне значення для міста», – зазначає Денис Москаль.

Дуб росте у Голосіївському районі Києва на перехресті вул. Олега Рябова і вул. Костянтина Хохлова. Дереву 400 років. На висоті 1,3 м дуб має в охопленні 5,1 м, висота дерева близько 30 м.

«Катальпі Красуні» близько 100 років, вона росте в Соломянському районі столиці. На висоті 1,3 м дерево має в охопленні 3 м, висота дерева сягає 10 м.

Нагадаємо, у Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів.